Хейли: Твитт Трампа о ядерной кнопке не дал Ким Чен Ыну расслабиться

Твит президента США Дональд Трампа о том, что он имеет большую ядерную кнопку, чем Ким Чен Ын, не дал северокорейскому лидеру расслабиться и ясно дал понять риск ядерного противостояния.

Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли в эфире телеканала ABC, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос, был ли твитт президента хорошей идеей, Хейли сказала: "Я думаю, что (Трамп) всегда должен держать Кима в узде. Очень важно, чтобы мы никогда не позволяли ему стать самонадеянным до такой степени, чтобы не осознавать реальности того, что произойдет, если он начнет ядерную войну".

Хейли сказала, что Северная Корея должна четко понимать, что Соединенные Штаты не будут снижать давление на Ким Чен Ына.

"Мы не собираемся позволять им использовать и драматизировать тот факт, что у них есть кнопка прямо на их столе, и они могут уничтожить Америку", - сказала она. "Мы хотим всегда напоминать им, что мы тоже можем вас уничтожить, поэтому будьте очень осмотрительны и осторожны с вашими словами и действиями".

Директор ЦРУ Майк Помпео также выступил с поддержкой заявления Трампа о ядерной кнопке в программе CBS "Face the Nation", заявив, что оно "соответствует политике США", целью которой является денуклеаризация Корейского полуострова.

Помпео повторил, что, по его мнению, Северная Корея находится всего в нескольких месяцах от перехода черты, когда сможет поставить США под угрозу ядерного нападения.

Как известно, ранее Ким Чен Ын заявил: "Вашингтон никогда не начнет войны против нас, ибо все Соединенные Штаты находятся в пределах действия нашего ядерного оружия. Ядерная кнопка лежит на моем столе. Это реальность, а не угроза".

В ответ на слова Ким Чен Ына Трамп написал в Twitter, что у него тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее.

Критики Трампа считают, что твит и постоянное присутствие Трампа в сети угрожают миру и нарушают правила Twitter, запрещающие угрозы насилием.

Как сообщал Reuters, в среду некоторые пользователи протестовали около штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско с требованием заблокировать аккаунт президента.

Соцсеть Twitter сообщила, что учетные записи, принадлежащие мировым лидерам, имеют особый статус и отклонила призывы пользователей удалить аккаунт президента США.