США продолжат военные полеты над Черным морем

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Четверг, 1 февраля 2018, 22:34

В министерстве обороны США заявили, что продолжат военные полеты над Черным морем, несмотря на недавний перехват американского самолета российским истребителем.

Об этом заявил представитель американского Комитета начальников штабов генерал-лейтенант Кеннет Маккензи во время брифинга.

"Мы летаем в международном воздушном пространстве. Черное море - это международное пространство. У нас есть все права там летать и мы продолжим полеты", - заявил Маккензи.

В то же время в российском минобороны заявили, что их истребитель приблизился к американскому самолету на "безопасное расстояние".

В минобороны РФ заявили, что "американским пилотам необходимы новые карты с корректными воздушными границами России".

"Крым является неотъемлемой частью России. Отправляя своих пилотов для ведения разведки в этом районе Черного моря, необходимо учитывать, что их там встретят российские истребители, а не украинские партнеры", - утверждают в российском министерстве.

Как известно, 29 января российский военный самолет совершил опаснный перехват самолета-разведчика ВМС США "P-3 Orion" в международном воздушном пространстве над Черным морем возле аннексированного Крыма.

Соединенные Штаты выразили "наивысший уровень" озабоченности в связи с небезопасной российской военной деятельностью.

США опубликовали одно видео с перехватом американского самолета российским Су-27.

Темы: США авиа Росcия Черное море
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