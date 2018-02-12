У Саакашвили говорят, что его везут в "Борисполь"

В пресс-службе Михеила Саакашвили заявляют, что задержанного экс-президента Грузии везут в аэропорт "Борисполь".

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж.

"Михеила Саакашвили везут в "Борисполь", - написала она.

Такую же предварительную информацию сообщают источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

В то же время один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили могут везти также в аэропорт "Киев" или к западной границе.

"До сих пор точно неизвестно, кто похитил Саакашвили, и куда его везут. Поэтому мы обращаемся к Луценко, Гриценко, Авакову, к главе пограничной службы, чтобы они сказали, кто похищал и куда теперь пропал человек. Как мы понимаем, то его сейчас везут в "Борисполь", "Киев" или на западную границу, чтобы выкинуть за пределы Украины", - сказал он.

В аэропорту "Борисполь" вопрос возможной депортации Саакашвили не комментируют, ссылаюсь на то, что не имеют "пока достоверной информации".

Как известно, около 15:00 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Высокопоставленные источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщили, что Саакашвили могут депортировать в одну из стран Европы.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".



Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человекомВиктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.



Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

Как известно, в ноябре 2017 года СБУ совместно с Нацполицией, Государственной миграционной и пограничной службами выдворили из Украины восемь граждан Грузии.