У Саакашвілі кажуть, що його везуть у "Бориспіль"

У прес-службі Міхеіла Саакашвілі заявляють, що затриманого екс-президента Грузії везуть в аеропорт "Бориспіль".

Про це у Facebook повідомила речник Саакашвілі Дарина Чиж.

"Міхеіла Саакашвили везуть у "Бориспіль", - написала вона.

Таку ж попередню інформацію повідомляють джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

Водночас один з лідерів "РНС" Юрій Дерев'янко заявив, що Саакашвілі можуть везти також до аеропорту "Київ" або до західного кордону.

"Досі достеменно не відомо, хто викрав Саакашвілі, і куди його везуть. Тому ми звертаємося до Луценка, Гриценка, Авакова, до голови прикордонної служби, щоб вони сказали, хто викрадав і куди тепер з никла людина. Як ми розуміємо, то його зараз везуть у "Бориспіль", "Київ" або на західний кордон, щоб викинути за межі України", - сказав він.

В аеропорту "Бориспіль" питання можливо депортації Саакашвілі не коментують, посилаюсь, що не мають "наразі достовірної інформації".

Як відомо, близько 15:00 12 лютого Саакашвілі затримали у столичному ресторані.

Високопоставлені джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Саакашвілі можуть депортувати в одну з країн Європи.

9 лютого Саакашвілі заявляв про спробу його викрадення "людьми з автоматами" у готелі в центрі Києва.

Перший раз Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня. Йому інкримінують ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

Генпрокуратура стверджує, що Міхеіл Саакашвілі домовлявся з людиною Віктора Януковича Сергієм Курченком про фінансування акцій протесту.

26 січня Апеляційний суд Києва відправив Саакашвілі під нічний домашній арешт.

У Грузії суд заочно засудив Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

Підставою назвали те, що в 2015 році Саакашвілі нібито вказав недостовірну інформацію в заяві на отримання громадянства й не вказав інформацію про судимість. Сам політик заперечував, що підписувався під такою анкетою.

Громадянства Грузії Саакашвілі позбавлений. Рідна країна вимагає його екстрадиції.

5 лютого Київський апеляційний адміністративний суд визнав законною відмовуДержавної міграційної служби надати статус біженця або особи, що потребує додаткового захисту, екс-президентові Грузії Міхеілу Саакашвілі.

Як відомо, у листопаді 2017 року СБУ спільно з Нацполіцією, Державною міграційною та прикордонною службами видворили з України вісьмох громадян Грузії.