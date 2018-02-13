Грузия будет просить Польшу об экстрадиции Саакашвили

Грузинская сторона направит Варшаве запрос об экстрадиции экс-президента Михеила Саакашвили, если тот решит надолго остаться в Польше, куда его выслали с Украины.

Об этом в эфире грузинского телеканала "Палитраньюс" заявил член парламентского большинства Грузии Александр Кантария, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Если Саакашвили обоснуется в Польше и будет там перемещаться, то запрос будет направлен и туда", - сказал депутат.



Кантария напомнил, что Саакашвили в Грузии суд вынес приговор.



"Он не подозреваемый, суд состоялся, вердикт уже вынесен и, естественно, его здесь ждут", - сказал он.

Вместе с тем министр юстиции Грузии Тея Целукиани заявила, что для нового запроса Польши об экстрадиции Саакашвили потребуется время.

"Мы не можем потребовать от польского государства отреагировать сегодня же или завтра, так как в европейских странах, как и у нас, так и в Польше, и в Западной Европе, существуют одни и те же процедуры. Мы являемся членами одной европейской конвенции об экстрадиции", - сказала она в эфире грузинского Первого канала.

Целукини объяснила, что для экстрадиции нужны "несколько судебных инстанций, на что нужно время".

"И если эти процедуры начнутся в Польше, возможно, мы сможем говорить о каких-то результатах", - сказала министр юстиции.



Она напомнила, что в 2017 году, когда Саакашвили находился в Польше, Грузия уже просила Варшаву экстрадировать его.

Что касается Украины, то, по словам Целукиани, грузинская прокуратура не снимала требование об экстрадиции Саакашвили и не снимет.



"Соответственно, оно было в силе, но какое решение приняли бы, это должны были решать в украинском государстве. У них было два выбора и сегодня мы увидели, что они приняли второе решение, то есть осуществили выдворение этого лица с их территории в страну, откуда он в свое время въехал на территорию Украины", - подытожила министр юстиции.

Как известно, 12 февраля Саакашвили задержали в столичном ресторане.

Позже в Государственной пограничной службе сообщили, что выдворили Саакашвили в Польшу.

9 февраля Саакашвили заявлял о попытке его похищения "людьми с автоматами" в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря 2017 года.

Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 – "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности".

Генпрокуратура утверждает, что Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал

недостоверную информацию в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.

В Грузии суд заочно приговорил Саакашвили к 3 лет тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

5 февраля Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждается в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Саакашвили.

Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Но лидер "Руха новых сил" заявил, что найдет способ вернуться в Украину.