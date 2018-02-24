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Адвокат Саакашвили назвал нонсенсом просьбу к Нидерландам о голосе

Суббота, 24 февраля 2018, 21:18

Адвокат лидера партии "Рух нових сил" Михеила Саакашвили Руслан Чернолуцкий считает нонсенсом направление Генпрокуратурой Украины поручения правоохранительным органам Нидерландов с просьбой взятия у Саакашвили образцов голоса.

Об этом он заявил в эфире телеканала "News One" в субботу, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Как можно делать такие заявления и запросы, если взятие образцов голоса – это вспомогательная дополнительная процедура, которая применяется, когда проводится экспертиза. А экспертизу они завершили и сами говорили о том, что есть заключение экспертного института при СБУ, что 28 декабря 2017 года экспертиза завершена и она подтвердила подлинность разговора между Курченко и Дангадзе", - сказал адвокат.

Чернолуцкий указал, что экспертиза института СБУ была, по мнению защиты Саакашвили, сфабрикована и проведена с большим количеством нарушений, а главное – не была исследована возможность монтажа аудиозаписи.

Адвокат считает, что взятие образцов голоса, когда нет других следственных действия и экспертиз, является нонсенсом.

Чернолуцкий указал, что соглашаться на такую процедуру или нет – это личное право Саакашвили.

"С точки зрения процессуальных прав и действий это уже выглядит, и будет выглядеть незаконно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, 24 февраля заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил о направлении в Голландию международно-правового поручения, в рамках которого голландской власти предлагается отобрать у Саакашвили образцы его голоса.

5 декабря 2017 года генпрокурор Юрий Луценко выступил с обвинением Михеила Саакашвили в получении от беглого бизнесмена Сергея Курченко денен на деятельность в Украине, что Луценко доказывал, демонстрируя аудиозапись якобы разговора Курченко и Саакашвили.

В свою очередь лидер РНС заявил, что с Курченко не знаком, а в РНС обнародованные аудиозаписи назвали монтажем и заявили о намерении передать их на экспертизу.

5 декабря Саакашвили задержали в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины. 

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в одном из ресторанов Киева и вывезли в неизвестном направленнии. Позже в Госпогранслужбе заявили, что выдворили лидера партии "Рух новых сил" в Польшу, которая приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии. Саакашвили выдворили накануне допроса в суде по делу о расстрелах на Майдане.

Позже Саакашвили прилетел в Нидерланды, где планировал встретиться с семьей и оформил там удостоверение личности, которое дает ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

21 февраля лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.

Темы: Саакашвили
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