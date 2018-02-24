Адвокат Саакашвілі назвав нонсенсом прохання до Нідерландів про голос

Адвокат лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький вважає нонсенсом направлення Генпрокуратурою України доручення правоохоронним органам Нідерландів з проханням взяття у Саакашвілі зразки голосу.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "News One" у суботу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Як можна робити такі заяви і запити, якщо взяття зразків голосу - це допоміжна додаткова процедура, яка застосовується, коли проводиться експертиза. А експертизу вони завершили і самі говорили про те, що є висновок експертної установи при СБУ, що 28 грудня 2017 року експертиза завершена і вона підтвердила справжність розмови між Курченком і Дангадзе", - сказав адвокат.

Чорнолуцький зазначив, що експертиза інституту СБУ була, на думку захисту Саакашвілі, сфабрикована і проведена з великою кількістю порушень, а головне - не була досліджена можливість монтажу аудіозапису.

Адвокат вважає, що взяття зразків голосу, коли немає інших слідчих дії і експертиз, є нонсенсом.

Чорнолуцький зазначив, що погоджуватися на таку процедуру чи ні - це особисте право Саакашвілі.

"З точки зору процесуальних прав і дій це вже виглядає і буде виглядати незаконно", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 24 лютого заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомив про направлення до Голландії міжнародно-правового доручення, в рамках якого голландській владі пропонується відібрати у Саакашвілі зразки його голосу.

5 грудня 2017 року генпрокурор Юрій Луценко виступив зі звинуваченням на адресу Міхеіла Саакашвілі в отриманні від бізнесмена-втікача Сергія Курченка грошей на свою діяльність в Україні. Це Луценко доводив, демонструючи аудіозапис нібито розмови між Курченком і Саакашвілі.

У свою чергу лідер РНС заявив, що з Курченком не знайомий, а в РНС оприлюднені аудіозаписи назвали монтажем і заявили про намір передати їх на експертизу.

5 грудня Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 (Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали у ресторані Києва та вивезли у невідомому напрямку. У Держприкордонній службі згодом заявили, що лідера РНС видворили до Польщі, яка прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії. Саакашвілі видворили напередодні допиту у суді у справі про розстріли на Майдані.

Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною та оформив там посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.

21 лютого лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі заборонили в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.