Из СИЗО выпустили крымского татарина, арестованного за "посты в соцсети" 2012 года

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Воскресенье, 4 февраля 2018, 19:52

В Симферополе из СИЗО освободили крымскотатарского активиста Энвера Кроша, задержанного и осужденного на 10 суток за "пропаганду экстремистских организаций".

Об этом 4 февраля сообщили в "Крымской солидарности". 

Утром под зданием СИЗО собрались десятки людей, чтобы встретить Кроша после освобождения. 

"Все, что касается обысков и судов, говорить бы особо не хотелось, но хочу сказать, что суды, которые принимают решения, нам известны. И справедливое решение суда не должно быть для нас целью. Целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Мы понимаем, что решения судов будут не в нашу пользу, но из-за этого ни в коем случае нельзя опускать руки", - заявил Крош. 

Он добавил, что активисты "должны продолжать защищать себя и тех, кто находится в угнетении или притеснении". 

Как известно, 25 января в Крыму прошли обыски у крымских татар Энвера Кроша и Эбазера Ислямова, после обысков их забрали в райотделы полиции. 

Жена Кроша назвала арест "реакцией силовых структур, правозащитных структур на правозащитную, общественную и социально-политическую активность Энвера".

Подконтрольный Кремлю Джанкойский районный суд арестовал на 10 суток задержанного Энвера Кроша  - за публикации 2012 года на странице в соцсети, которая якобы принадлежит активисту.

В 2015 году Крош подвергся пыткам электрическим током, когда сотрудники ФСБ, пытались склонить его к сотрудничеству. 

Украинская правда 

Темы: Крым аннексия СИЗО
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