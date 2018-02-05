Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МОК отказался пригласить 13 российских спортсменов на Олимпиаду

Понедельник, 5 февраля 2018, 05:52

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Олимпиаду в Пхёнчане 13 российских спортсменов и двух тренеров, апелляции которых ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Об этом сообщается на сайте МОК, пишет DW.com.

Ранее с такой просьбой в МОК обратился Олимпийский комитет России (ОКР). Однако независимая комиссия перепроверила каждый из случаев индивидуально, и у нее остались сомнения в чистоте спортсменов.

"Кроме того, комиссия заключила, что решение CAS не развеяло подозрений в применении допинга и не придало комиссии уверенности в том, чтобы считать 13 этих атлетов чистыми", - говорится в решении МОК.

Как сообщалось, МОК допустил к участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане 169 российских спортсменов.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

На Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А вице-премьера Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.

Темы: ОлимпиадаЮжная КореяРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Олимпиада
После скандала с Харлан Украина требует лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса
Федерация приостановила дисквалификацию Харлан: она сможет выступить на ЧМ
Харлан получила автоматическую квалификацию на Олимпиаду
Последние новости
23:34
В Киеве работала ПВО по БпЛА, вероятно, обломки упали на дом
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: