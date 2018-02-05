МОК отказался пригласить 13 российских спортсменов на Олимпиаду

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Понедельник, 5 февраля 2018, 06:52

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался приглашать на Олимпиаду в Пхёнчане 13 российских спортсменов и двух тренеров, апелляции которых ранее удовлетворил Спортивный арбитражный суд (CAS).

Об этом сообщается на сайте МОК, пишет DW.com.

Ранее с такой просьбой в МОК обратился Олимпийский комитет России (ОКР). Однако независимая комиссия перепроверила каждый из случаев индивидуально, и у нее остались сомнения в чистоте спортсменов.

"Кроме того, комиссия заключила, что решение CAS не развеяло подозрений в применении допинга и не придало комиссии уверенности в том, чтобы считать 13 этих атлетов чистыми", - говорится в решении МОК.

Как сообщалось, МОК допустил к участию в Зимних Играх-2018 в Пхенчхане 169 российских спортсменов.

Как известно, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан.

"Чистые" российские спортсмены, которые по результатам исследований не принимали допинг, смогут принять участие в Олимпиаде-2018 и выступить только под нейтральным флагом. Соответственно, во время спортивных соревнований не будет звучать гимн РФ.

На Олимпиаду не аккредитовали ни одного сотрудника Министерства спорта РФ. А вице-премьера Виталия Мутко пожизненно дисквалифицировали от участия во всех Олимпиадах.

Темы: Олимпиада Южная Корея Росcия
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