МОК відмовився запросити 13 російських спортсменів на Олімпіаду

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відмовився запрошувати на Олімпіаду в Пхнчані 13 російських спортсменів і двох тренерів, апеляції яких раніше задовольнив Спортивний арбітражний суд (CAS).

Про це повідомляється на сайті МОК, пише DW.com.

Раніше з таким проханням в МОК звернувся Олімпійський комітет Росії (ОКР). Однак незалежна комісія перевірила кожен з випадків індивідуально, і у неї залишилися сумніви в чистоті спортсменів.

"Крім того, комісія дійшла висновку, що рішення CAS не розвіяло підозри у застосуванні допінгу і не додало комісії впевненості в тому, щоб вважати 13 цих атлетів чистими", - йдеться в рішенні МОК.

Як повідомлялось, МОК допустив до участі в Зимових Іграх-2018 в Пхенчхані 169 російських спортсменів.

Як відомо, 5 грудня МОК відсторонив збірну Росії від участі в Олімпійських іграх 2018 року в південнокорейському місті Пхьончхан.

"Чисті" російські спортсмени, які за результатами досліджень не приймали допінгу, зможуть взяти участь в Олімпіаді-2018 і виступити лише під нейтральним прапором. Відповідно, під час спортивних змагань не буде звучати гімн РФ.

На Олімпіаду не акредитували жодного співробітника Міністерства спорту РФ. А віце-прем'єра Віталія Мутка довічно дискваліфікували від усіх Олімпіад.