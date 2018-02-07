Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Фигуранты "кремлевского списка" уже жалуются

Среда, 7 февраля 2018, 01:44

Российские миллиардеры, которые попали в "кремлевский список" Министерства финансов США, жалуются на связанные с этим проблемы.

Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет ZN.ua.

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал, что опасается, что из-за его попадания в перечень сорвется сделка, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев.

Другой бизнесмен в беседе с Bloomberg пожаловался на то, что попадание в "список" нанесло жесточайший ущерб его деловой репутации.

Организация Financial Network Integrity, предоставляющая консалтинговые услуги банкам, предложила относиться к тем, кто попал в список Минфина США как к лицам, которые могут представлять для банков дополнительные риски, и особенно тщательно проверять их.

Ранее российский политик Михаил Касьянов сообщил, что иностранные банки якобы просят россиян с так называемой "кремлевского доклада" закрыть в них свои счета.

Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало т.н. "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

В список Минфина США попали и российские компании, которые как минимум на четверть принадлежат государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.

Шведский экономист Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", заявил, что изначально список составляла команда экспертов, но позже чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий из администрации президента РФ.

За несколько дней до подачи "кремлевского доклада" в американский Конгресс США посетили руководители трех спецслужб России: Сергей Нарышкин, Александр Бортников и Игорь Коробов. Ради этого американские власти частично приостановили действие санкций против них.

Темы: РосcиябанкисанкцииСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Росcия
Хакеры из России "слили" конфиденциальные данные о подготовке саммита НАТО
Медведеву кажется, что Россия уже воюет с НАТО
Зеленский верит в победу через год
Последние новости
23:34
ОбновленоВ Киеве есть попадания по жилому дому – Кличко
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: