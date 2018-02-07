СМИ: Фигуранты "кремлевского списка" уже жалуются

Российские миллиардеры, которые попали в "кремлевский список" Министерства финансов США, жалуются на связанные с этим проблемы.

Об этом со ссылкой на Bloomberg пишет ZN.ua.

Один из российских олигархов на условиях анонимности рассказал, что опасается, что из-за его попадания в перечень сорвется сделка, которую планировалось закрыть в ближайшие несколько месяцев.

Другой бизнесмен в беседе с Bloomberg пожаловался на то, что попадание в "список" нанесло жесточайший ущерб его деловой репутации.

Организация Financial Network Integrity, предоставляющая консалтинговые услуги банкам, предложила относиться к тем, кто попал в список Минфина США как к лицам, которые могут представлять для банков дополнительные риски, и особенно тщательно проверять их.

Ранее российский политик Михаил Касьянов сообщил, что иностранные банки якобы просят россиян с так называемой "кремлевского доклада" закрыть в них свои счета.

Как известно, в конце января Министерство финансов США опубликовало т.н. "кремлевский доклад", в котором перечислены имена приближенных к президенту РФ Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены санкции.

В списке 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд. Кроме того, в списке 114 фамилий чиновников, а также руководителей государственных компаний.

В список Минфина США попали и российские компании, которые как минимум на четверть принадлежат государству и имеют доход более 2 миллиардов долларов.

Шведский экономист Андерс Ослунд, который был одним из консультантов "кремлевского списка", заявил, что изначально список составляла команда экспертов, но позже чиновник из администрации Дональда Трампа поручил заменить его на перечень, составленный на основе рейтинга Forbes самых богатых людей мира и фамилий из администрации президента РФ.

За несколько дней до подачи "кремлевского доклада" в американский Конгресс США посетили руководители трех спецслужб России: Сергей Нарышкин, Александр Бортников и Игорь Коробов. Ради этого американские власти частично приостановили действие санкций против них.