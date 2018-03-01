Мосийчук заявил, что участник покушения на него прячется в Крыму

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Четверг, 1 марта 2018, 13:48

Народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук заявил, что один из участников покушения на него скрывается в аннексированном Россией Крыму.

Об этом он сказал с трибуны Верховной Рады во время обсуждения обращения Верховной Рады к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму.

"Украина должна обратиться ко всем ведущим и цивилизованных странам с тем, что руку убийце, руку оккупанту подавать нельзя. И вести какие бы то ни было дипломатические встречи, переговоры – нельзя", – заявил депутат- "радикал".

"Более того, Крым сейчас используется как база в гибридной войне против Украины, как база террористов. Я это утверждаю", – добавил он.

"Один из террористов, который совершил покушение на меня и теракт в "Эспрессо", скрывается на территории оккупированного Крыма", – заявил Мосийчук.

По его словам, "нам нужно изолировать Путина, изолировать страну-агрессора", а "мир должен осознать, что Путин – убийца и террорист, Россия – страна-агрессор и террорист".

Недавно Мосийчук заявлял, что правоохранители установили нескольких человек, подозреваемых в организации взрыва у канала "Эспрессо" в октябре 2017 года. По его словам, подозрения вручат и задержанным, и заочно.

Вечером 25 октября 2017 года под телеканалом "Эспрессо" в Соломенском районе Киева произошел взрыв, погибли охранник Мосийчука Руслан Кушнир и экс-сотрудник юридического департамента МВД Михаил Мормиль, который проходил рядом с местом взрыва.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.

Также в больницу с серьезными ранениями тогда попали политолог Виталий Бала и 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключало, что целью взрыва мог быть не Мосийчук.

Эксперты заявляли, что взрыв мог быть направлен на Мормиля.

Алена Рощенко, УП
Темы: Мосийчук терроризм Крым
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