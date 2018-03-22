В Раде показали видеодоказательства против Савченко
Генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.
Отмечается, что общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации, а совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов – примерно трое суток.
Так, в записи сообщается, что 23 ноября 2017 года Рубан и Савченко, пересекли линию разграничения и встретились на квартире у Бахмуте с Китом и Березнем.
В аудиозаписи Савченко рассказывает, что им показали город и отметила, что они (боевики ред.) понимают, что "Россия хочет их отдать Украине", но "пока Петя - не хотят никак", а потому "просят менять власть".
По ее словам, боевики пока не соглашаются на обмен, чтобы ничего не испортить Медведчуку.
В аудиозаписи голос Савченко говорит, что сейчас боевики планируют разбираться с Луганском, и просят "не трогать серую зону", потому что потом будто снова будут бои и "когда придет время, то связь через Рубана".
По ее словам, он на них будет выходить и у нее есть его прямой телефон и он ей отвечает.
Савченко: По Ташкенту (один из боевиков ОРДО Александр Тимофеев - ред). Умирать они не боятся, чувствуют себя там хорошо, то есть, куда деваться... Говорит, я не хочу так, как Плотя ... и еще. Просьба Турчинова им лично отдать.
При этом нардеп отметила, что это была личная просьба главаря донецких боевиков Александра Захарченко.
Она сказала, что предупредила боевиков о том, что Турчинов вооруженный лучше, чем Захарченко, который ездит на бронированном авто.
В дальнейшем разговор прекращается и рассказывается, что дальнейшие события происходят 1 декабря 2017 года в кабинете военной части в Хмельницком, где находятся Рубан, Савченко, Березень и Лящ.
На видео видно небольшую комнату, и 4 человек, среди которых и депутат.
Березень сказал Савченко, что после того как "въехали подарки", понимают всю серьезность вопроса и спросил, как она планирует дальнейшие действия.
Рубан ответил, что должно быть три этапа. Первый будет в Киеве, когда они "повыгоняют" киевлян на митинги, на втором этапе - взорвать здание парламента, а на третьем - "выгнать" товарища ", если сам не уйдет".
Савченко добавила, что планирует переворот и надо власть "физически убрать".
По ее словам, главное не допустить хаоса.
Во время разговора, они сошлись на том, что в первую очередь надо избавиться от Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Авакова.
Компания обсудила стратегию, как это можно сделать, отметив, что всех можно "убрать в один день". Савченко нарисовала схему Рады и сказала, что для реализации замысла необходим лишь один человек внутри и убивать себя она не собирается.
Также пообещала снять видео в зале парламента и показать в интернете.
Сошлись на том, что для вооруженного переворота в Киеве им необходимо 200-300 "дерзких и сумасшедших" людей.
Отмечается, что позже после этого разговора Савченко с компанией выехали на полигон, где испытывали оружие.
Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.
В начале заседания генпрокурор Юрий Луценко зачитал представление на Савченко. В это время она стояла перед трибуной, напротив Луценко.
Луценко заявил, что расстрелять центр города Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханова острова.
Перед демонстрацией Савченко воскликнула: "Бабах!"
Видео демонтировали около 30 мин.
Луценко, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что не поддерживает "широкомасштабную кампанию объявить Савченко психически нездоровой".
Также выступила в Совете Савченко, заявив, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа.
Среди представителей фракций, которые выступали перед голосованием, никто не стал защищать Савченко.
Как известно, в четверг Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.
15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.
20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее наорганизацию "переворота".
Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.
По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.
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