В Раде показали видеодоказательства против Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.

Отмечается, что общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации, а совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов – примерно трое суток.

Так, в записи сообщается, что 23 ноября 2017 года Рубан и Савченко, пересекли линию разграничения и встретились на квартире у Бахмуте с Китом и Березнем.

В аудиозаписи Савченко рассказывает, что им показали город и отметила, что они (боевики ред.) понимают, что "Россия хочет их отдать Украине", но "пока Петя - не хотят никак", а потому "просят менять власть".

По ее словам, боевики пока не соглашаются на обмен, чтобы ничего не испортить Медведчуку.

В аудиозаписи голос Савченко говорит, что сейчас боевики планируют разбираться с Луганском, и просят "не трогать серую зону", потому что потом будто снова будут бои и "когда придет время, то связь через Рубана".

По ее словам, он на них будет выходить и у нее есть его прямой телефон и он ей отвечает.

Савченко: По Ташкенту (один из боевиков ОРДО Александр Тимофеев - ред). Умирать они не боятся, чувствуют себя там хорошо, то есть, куда деваться... Говорит, я не хочу так, как Плотя ... и еще. Просьба Турчинова им лично отдать.

При этом нардеп отметила, что это была личная просьба главаря донецких боевиков Александра Захарченко.

Она сказала, что предупредила боевиков о том, что Турчинов вооруженный лучше, чем Захарченко, который ездит на бронированном авто.

В дальнейшем разговор прекращается и рассказывается, что дальнейшие события происходят 1 декабря 2017 года в кабинете военной части в Хмельницком, где находятся Рубан, Савченко, Березень и Лящ.

На видео видно небольшую комнату, и 4 человек, среди которых и депутат.

Березень сказал Савченко, что после того как "въехали подарки", понимают всю серьезность вопроса и спросил, как она планирует дальнейшие действия.

Рубан ответил, что должно быть три этапа. Первый будет в Киеве, когда они "повыгоняют" киевлян на митинги, на втором этапе - взорвать здание парламента, а на третьем - "выгнать" товарища ", если сам не уйдет".

Савченко добавила, что планирует переворот и надо власть "физически убрать".

По ее словам, главное не допустить хаоса.

Во время разговора, они сошлись на том, что в первую очередь надо избавиться от Петра Порошенко, Александра Турчинова и Арсения Авакова.

Компания обсудила стратегию, как это можно сделать, отметив, что всех можно "убрать в один день". Савченко нарисовала схему Рады и сказала, что для реализации замысла необходим лишь один человек внутри и убивать себя она не собирается.

Также пообещала снять видео в зале парламента и показать в интернете.

Сошлись на том, что для вооруженного переворота в Киеве им необходимо 200-300 "дерзких и сумасшедших" людей.

Отмечается, что позже после этого разговора Савченко с компанией выехали на полигон, где испытывали оружие.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

В начале заседания генпрокурор Юрий Луценко зачитал представление на Савченко. В это время она стояла перед трибуной, напротив Луценко.



Луценко заявил, что расстрелять центр города Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханова острова.



Перед демонстрацией Савченко воскликнула: "Бабах!"



Видео демонтировали около 30 мин.



Луценко, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что не поддерживает "широкомасштабную кампанию объявить Савченко психически нездоровой".



Также выступила в Совете Савченко, заявив, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа.



Среди представителей фракций, которые выступали перед голосованием, никто не стал защищать Савченко.



Как известно, в четверг Регламентный комитет дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.



20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее наорганизацию "переворота".



Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.



По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.



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