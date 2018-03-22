В Раде показали видеодоказательства против Савченко

Генпрокурор Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности нардепа Надежды Савченко к подготовке террористического акта.

Отмечается, что общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации, а совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов – примерно трое суток.

В видео говорится, что 17 ноября 2017 года на КПВВ "Майорск" Владимир Рубан и Надежда Савченко пересекли линию разграничения с оккупированными территориями Донецка.

При этом уточняется, что сама нардеп пряталась в авто, где лежало оружие, предоставленное ​​боевиками ОРДЛО.

Демонстрация записи разговора начинается с диалога Г. Березня и В. Кита, которые пытаются понять, как Савченко безопасно выйти из автомобиля. Слышно, как они стучат в металлические двери авто и просят "Надю" открыть дверь.

Далее разговор ведется после того, как она вышла с авто, люди начинают перечислять и называть то, что привезли.

Так, перечислив все, что получили, Рубан отметил, что боевики передали только два "неутьосових ствола" из обещанных пяти, и будут об этом говорить с Савченко.

Далее сообщается, что 23 ноября 2017 года Рубан на Савченко, пересекая линию разграничения, встретились на квартире в Бахмуте с Китом и Березнем.

Савченко рассказала, что им показали город, показали, что все вроде хорошо и отметила, что они (боевики, – ред.) понимают, что "Россия хочет их отдать Украине".

Савченко: Ну, то есть, геополитически никак не срастается, если они останутся практически независимые или под Россией. Они, пока Петя, не хотят никак. Их просьба: "Меняйте власть".

Она отметила, что, хотя боевики готовы разговаривать по этому поводу и хотя они себя чувствуют "главами государства", но "Россия везде ходит хвостиком".

Савченко: Обмен пленными состоялся, потому они не отдают сейчас, чтобы ничего не испортить Медведчуку, потому что опять запорют.

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