Защита Савченко обжаловала ее арест

Защита народного депутата Надежды Савченко, арестованной на 2 месяца, подал апелляцию на меру пресечения.

Об этом в понедельник сообщил журналистам адвокат нардепа Виктор Чевгуз.

"Через 2-3 дня будет назначено к рассмотрению", – отметил он.

По его мнению, "в отношении Надежды оказывается политическая расправа", "из 6 эпизодов 5 написаны под копирку", а подозрение является необоснованным.

"Судья в своем постановлении сослался на показания четырех сотрудников. Это незаконно, поскольку показания, данные свидетелями на досудебному следствии следственному прокурору, не являются доказательствами по делу, пока они не дадут такие показания в суде ", – пояснил Чевгуз.

Защитник также утверждает, что суд не учел того, что Савченко содержит мать преклонного возраста, работает в Верховной Раде и имеет другие социальные связи.

Позже пресс-служба Апелляционного суда города Киева сообщила, что рассмотрение апелляции назначено на 13.30 29 марта.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление о ней.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента имели задание ликвидировать ее - и потому готовили провокацию и подстрекали ее наорганизацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.

По словам Савченко, она никогда бы не подорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невиновны люди.



22 марта Генпрокурор Юрий Луценко подписал и объявил подозрение народного депутата Надежды Савченко.



Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.



22 марта следователи СБУ задержали нардепа Савченко просто в помещении Верховной Рады после того, как нардепы поддержали представление Генпрокуратуры на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности, ее задержание и арест.

23 марта Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечениянардепуНадеждеСавченко в виде содержания под стражей на 59 суток до 20мая безальтернативы внесения залога.

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