Захист Савченко оскаржив її арешт

Захист народного депутата Надії Савченко, арештованої на 2 місяці, подав апеляцію на запобіжний захід.

Про це у понеділок повідомив журналістам адвокат нардепа Віктор Чевгуз.

"Через 2-3 дні буде призначено до розгляду", – зазначив він.

На його думку, "відносно Надії чиниться політична розправа", "із 6 епізодів 5 написані під копірку", а підозра є необґрунтованою.

"Суддя в своїй ухвалі послався на покази чотирьох співробітників. Це є незаконним, оскільки покази, дані свідками на досудовому слідству слідчому прокурору, не є доказами по справі, поки вони не дадуть такі покази в суді", – пояснив Чевгуз.

Захисник також стверджує, що суд не врахував те, що Савченко утримує матір похилого віку, працює у Верховній Раді та має інші соціальні зв’язки.

Пізніше прес-служба Апеляційного суду міста Києва повідомила, що розгляд апеляції призначено на 13.30 29 березня.

15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

За словами Савченко, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

22 березня Генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко.

Їй інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

22 березня слідчі СБУ затримали нардепа Савченко просто в приміщені Верховної Ради після того, як нардепи підтримали подання Генпрокуратури на зняття з Савченко депутатської недоторканності, її затримання й арешт.

23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід нардепу Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на 59 діб до 20 травня без альтернативи внесення застави.

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