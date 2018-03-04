ВСУ готовы к перемирию - штаб

Вооруженные Силы Украины готовы к установлению и соблюдению режима прекращения огня с 00.00 часов 5 марта.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба АТО.

"Подразделения ВС Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей, готовы к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В штабе напомнили, что каждая договоренность о прекращении огня силами АТО придерживалась неукоснительно.

"Вместе с тем, только в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществлении других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные Силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ", - заявили в штабе АТО.

Ранее готовность поддерживать перемирие выразили также представители ОРДО и ОРЛО.

Как сообщалось, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

23 декабря 2017 года на Донбассе в последний раз провозгласили перемирие. О нем ТКГ договорилась в Минске, однако режим "тишины" неоднократно нарушали.