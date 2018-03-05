Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Холодницкий надеется, что дело Труханова к лету будет в суде

Понедельник, 5 марта 2018, 13:31

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий надеется, что к лету дело одесского главы Геннадия Труханова дойдет до суда.

"Максимум в конце мая я ожидаю, что это дело будет в суде. Детективы и прокуроры заверили меня, что этого времени достаточно для завершения дела", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина".

Решения судов отпустить Труханова на поруки и не отстранять от должности мэра Одессы Холодницкий комментировать не стал.

"Решения надо выполнять, нравятся они нам или нет. Но с позиции логики человек, который возглавляет городской совет, может влиять на своих подчинённых, а это, в свою очередь, создаёт сложности для завершения следствия", – отметил он.

По мнению главы САП, "если бы суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, то не было бы необходимости обращаться в суд с просьбой отстранения от должности".

"Когда мы проиграли суд по мере пресечения, мы подали ходатайство об отстранении. И то, что суд нас не поддержал, таково решение суда", – добавил он.

"Будем обжаловать его, конечно, но есть определенные тенденции…", – сказал Холодницкий.

Он отметил, что "при избрании меры пресечения суд признал подозрение обоснованным".

Труханова подозревают по статье о присвоении имущества. По мнению следствия, преступная схема с его участием нанесла государству 185 млн грн убытков.

"Под подозрением Труханову стоит моя подпись, если я подписываю, то, значит, усматриваю достаточно данных для этого. Достаточно ли будет материалов для направления дела в суд – покажет следствие", – сказал глава САП.

На замечание, что с главой Госаудитслужбы Лидией Гавриловой похожая ситуация – как и в слуаче с Трухановы, Кабмин говорит, что она "очень ценный сотрудник", Холодницкий ответил:

"Для подозрения данных у нас было достаточно, и есть доказательства, которые в комплексе подтверждают возможный факт ее незаконного обогащения. Остался небольшой комплекс следственных действий. Думаю, на выходе дело будет уже до конца марта или даже раньше".

Алена Рощенко, УП
Темы: ТрухановАнтикоррупционная прокуратураХолодницкий
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Труханов
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Последние новости
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
Все новости...
Реклама: