Холодницький сподівається, що справа Труханова до літа буде в суді

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сподівається, що до літа справа одеського голови Геннадія Труханова дійде до суду.

"Максимум у кінці травня я очікую, що ця справа буде в суді. Детективи і прокурори запевнили мене, що цього часу достатньо для завершення справи", – сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".



Рішення судів відпустити Труханова на поруки і не усувати від посади мера Одеси Холодницький коментувати не став.



"Рішення треба виконувати, подобаються вони нам чи ні. Але з позиції логіки людина, яка очолює міську раду, може впливати на своїх підлеглих, а це, в свою чергу, створює складнощі для завершення слідства", – зазначив він.



На думку голови САП, "якби суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, то не було б необхідності звертатися до суду з проханням відсторонення від посади".



"Коли ми програли суд щодо запобіжного заходу, ми подали клопотання про відсторонення. І те, що суд нас не підтримав, таке рішення суду", – додав він.



"Будемо оскаржувати його, звісно, але є певні тенденції...", – сказав Холодницький.



Він зазначив, що "при обранні запобіжного заходу суд визнав підозру обґрунтованою".

Труханова підозрюють за статтею про привласнення майна. На думку слідства, злочинна схема за його участю завдала державі 185 млн грн збитків.



"Під підозрою Трухановому стоїть мій підпис, якщо я підписую, то, значить, вбачаю достатньо даних для цього. Чи достатньо буде матеріалів для направлення справи до суду – покаже слідство", – сказав голова САП.



На зауваження, що з головою Держаудитслужби Лідією Гавриловою схожа ситуація – як і у випадку з Трухановим, Кабмін каже, що вона "дуже цінний співробітник", Холодницький відповів:



"Для підозри даних у нас було достатньо, і є докази, які в комплексі підтверджують можливий факт її незаконного збагачення. Залишився невеликий комплекс слідчих дій. Думаю, на виході справа буде вже до кінця березня чи навіть раніше".