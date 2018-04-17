Савченко наконец прошла полиграф

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, обвиненная в подготовке терактов, прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

Об этом "Украинской правде" сказал ее адвокат Олег Соловей.

Савченко с 23 марта объявила голодовку. Для прохождения полиграфа она согласилась 3 дня поесть

"Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней", – сказал он.



Соловей добавил, что во время этой экспертизы было несколько странных вещей.



"Первое - это то, что планировали допрос на понедельник, но по непонятным причинам перенесли. Второе – сегодня должен был быть допрос в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции), но когда мы туда приехали, то нам сказали, что допрос в СИЗО и Надежда Викторовна около часа была без адвокатов. Третье, что нам неизвестно, допрос завершился, или еще будет", – сказал защитник.



Он рассказал, что на допросе присутствовали три эксперта КНИИСЭ, он адвокат Савченко и охранник.



"Ставили разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала себя уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать ее ответы и реакции. Но атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться", – говорит Соловей.



Он добавил, что Савченко чувствует себя нормально и уверенно.



По словам адвоката, через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами и с тем, нужно ли им еще продолжать экспертизу.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а потому провести процедуру корректно невозможно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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