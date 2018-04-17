Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко наконец прошла полиграф

Вторник, 17 апреля 2018, 18:36
Савченко наконец прошла полиграф

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко, обвиненная в подготовке терактов, прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.

Об этом "Украинской правде" сказал ее адвокат Олег Соловей.

Савченко с 23 марта объявила голодовку. Для прохождения полиграфа она согласилась 3 дня поесть

"Сегодняшний день экспертизы завершился, но завершилась ли экспертиза вообще нам не сказали. Обещали об этом сообщить в течение 2 дней", – сказал он.

Соловей добавил, что во время этой экспертизы было несколько странных вещей.

"Первое - это то, что планировали допрос на понедельник, но по непонятным причинам перенесли. Второе – сегодня должен был быть допрос в КНИИСЭ (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции), но когда мы туда приехали, то нам сказали, что допрос в СИЗО и Надежда Викторовна около часа была без адвокатов. Третье, что нам неизвестно, допрос завершился, или еще будет", – сказал защитник.

Он рассказал, что на допросе присутствовали три эксперта КНИИСЭ, он адвокат Савченко и охранник.

"Ставили разные вопросы, некоторые из них повторялись. Надежда чувствовала себя уверенно, жалела, что это не транслируют, чтобы другие эксперты имели возможность проанализировать ее ответы и реакции. Но атмосфера была такая, что во время вопросов нельзя было даже шевелиться", – говорит Соловей.

Он добавил, что Савченко чувствует себя нормально и уверенно.

По словам адвоката, через два дня эксперты должны определиться с предварительными выводами и с тем, нужно ли им еще продолжать экспертизу.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а потому провести процедуру корректно невозможно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Ирина Балачук, Валентина Романенко, УП
Темы: Савченко Надежда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: