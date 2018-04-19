Савченко проверили, можно ли ее судить

19 апреля нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, прошла экспертизу на вменяемость.

Об этом "Украинской правде" сообщил ее адвокат Олег Соловей.

"Сегодня была экспертиза на вменяемость. Это обязательная экспертиза на проверку состояния вменяемости. Она проводится в любом уголовном производстве. Проверяется, отдавал ли человек отчет в совершаемых действиях", - сказал Соловей.

На вопрос, прошла ли Савченко эту экспертизу и соответственно признана ли вменяемой, защитник сказал:

"Думаю, что да – хоть письменного заключения врача по этому поводу нет, – думаю, что прошла".

"Если человек не отдавал отчет в совершаемых действиях и не вменяемый, то его отправляют на принудительное лечение", - пояснил Соловей.

Как сообщил присутствовавший на экспертизе другой адвокат Савченко Дмитрий Бугай, экспертиза длилась около 2 часов.

"Проходила по стандартной процедуре, длилась около 2 часов. Экспертизу проводила комиссия. Это определенное количество лиц, задают вопросы, это как разговор с психологом", - пояснил Бугай.

Он добавил, что Савченко "как всегда вела себя спокойно, уравновешенно, трезвомысляще, логично, последовательно".

По словам адвоката, заключение они ожидают через несколько дней. Если будет разрешение следователя, то его озвучат общественности.

Вместе с тем Соловей добавил, что на 20 апреля запланирована встреча следователя по делу руководителя "Офицерского корпуса" Владимира Рубана с Савченко.

"Поскольку завершаются сроки по делу Рубана, и их будут продлевать, то завтра следователь будет встречаться с Савченко, чтобы сообщить о продлении сроков расследования дела. Ей должны сообщить, поскольку она проходит по этому делу", - пояснил Соловей.

17 апреля Савченко завершила процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, которая началась еще 13 числа.

По словам ее адвоката Олега Соловья, еще неизвестно, завершилась ли экспертиза. Следователи обещали сообщить об этом дополнительно в течение 2 дней.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а потому провести процедуру корректно невозможно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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