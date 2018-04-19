Савченко перевірили, чи можна її судити

19 квітня нардеп Надія Савченко, підозрювана у підготовці терактів і повалення державної влади, пройшла експертизу на осудність.

Про це "Українській правді" повідомив її адвокат Олег Соловей.

"Сьогодні була експертиза на осудність. Це обов’язкова експертиза на перевірку стану осудності. Вона проводиться у будь-якому кримінальному провадженні. Перевіряється, чи розуміла людина, що робить", - сказав Соловей.

На запитання, чи пройшла Савченко цю експертизу і, відповідно, чи визнана осудною, захисник сказав:

"Думаю, що так – хоч письмового висновку лікаря з цього приводу немає, - думаю, що пройшла".

"Якщо людина не розуміла, що вона робить, і не осудна, то її відправляють на примусове лікування", - пояснив Соловей.

Як повідомив присутній на експертизі інший адвокат Савченко Дмитро Бугай, експертиза тривала близько 2 годин.

"Проходила за стандартною процедурою, тривала близько 2 годин. Експертизу проводила комісія. Це певна кількість осіб, які ставлять питання, це як розмова з психологом", - пояснив Бугай.

Він додав, що Савченко "як завжди поводилася спокійно, врівноважено, тверезомислячо, логічно, послідовно".

За словами адвоката, висновок вони очікують за кілька днів. Якщо буде дозвіл слідчого, то його озвучать громадськості.

Разом з тим Соловей додав, що на 20 квітня запланована зустріч слідчого у справі керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана з Савченко.

"Оскільки завершуються терміни у справі Рубана, і їх будуть продовжувати, то завтра слідчий зустрічатиметься з Савченко, щоб повідомити про продовження термінів розслідування справи. Їй мають повідомити, оскільки вона проходить у цій справі", - пояснив Соловей.

17 квітня Савченко завершила процедуру судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа, яка почалася ще 13 числа.

За словами її адвоката Олега Солов'я, ще невідомо, чи завершилась експертиза. Слідчі обіцяли повідомити про це додатково упродовж 2 днів.

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до того, що провести процедуру коректно було неможливо.

Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати змогу пройти поліграф.

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

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