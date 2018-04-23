Суд отказался арестовать имущество Савченко

Шевченковский райсуд Киева отказался арестовать временно изъятые вещи нардепа Надежды Савченко и имущество ее благотворительного фонда, о которых ходатайствовал следователь СБУ.

Об этом Украинской правде сообщил адвокат нардепа Дмитрий Бугай.

"Сегодня рассматривались два ходатайства следователя о временно изъятом имуществе в офисе "Благотворительного фонда Надежды Савченко" и дома в ее квартире. Суд отказал в удовлетворении данных ходатайств", - сказал Бугай.

Он добавил, что причина такого решения неизвестна, так как сейчас провозглашены лишь вводная и резолютивная часть решения.

"Сейчас у стороны обвинения есть 5 дней, чтобы подать апелляцию, если ее не будет, то вещи должны вернуть", - сказал адвокат.

Он уточнил, что речь идет о тех вещах, которые не были в постановлении на обыск.

"Если есть решение об обыске, то в постановлении о проведении обыска является описание того, что нужно изъять. Если изъяли вещи, которых нет в описании, то они получают статус временно изъятых, и следователь в течение 48 часов должен обратиться в суд об аресте этих вещей", - сказал Бугай.

Отвечая на вопрос, известны ли результаты экспертизы на вменяемость и или же закончена процедура допроса на полиграфе, адвокат сказал, что информации об этом нет.

Другой адвокат Савченко Олег Соловей добавил, что информации о том, закончена ли процедура полиграфа не знает даже следователь.

"В пятницу следователю задавали этот вопрос, но он сказал, что не имеет такой информации", - рассказал Соловей.

Вместе с тем он добавил, что в деле Савченко назначено еще более 10 экспертиз.

"Там такое количество экспертиз выписано, что я сомневаюсь, что их за полгода сделают", - сказал Соловей.

Назвать, какие именно экспертизы состоятся в ближайшее время он не смог, отметив, что защиту о таких вещах предупреждают только накануне.

17 апреля Савченко завершила процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа, которая началась еще 13 числа.

По словам ее адвоката Олега Соловья, еще неизвестно, завершилась ли экспертиза. Следователи обещали сообщить об этом дополнительно в течение 2 дней.

13 апреля допрос на полиграфе Савченко был приостановлен из-за того, что арестованная голодает, а потому провести процедуру корректно невозможно.

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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