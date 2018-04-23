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Суд відмовився арештувати майно Савченко

Понеділок, 23 квітня 2018, 19:58

Шевченківський райсуд Києва відмовився арештувати тимчасово вилучені речі нардепа Надії Савченко і майно її благодійного фонду, про які клопотав слідчий СБУ.

Про це Українській правді повідомив адвокат нардепа Дмитро Бугай.

"Сьогодні розглядалося два клопотання слідчого стосовно тимчасово вилученого майна в офісі лагодійного фонду Надії Савченко" та вдома у її помешканні. Суд відмовив у задоволенні даних клопотань", - сказав Бугай.

Він додав, що причина такого рішення невідома, бо наразі проголошені лише вступна та резолютивна частина рішення.

"Наразі у сторони обвинувачення є 5 днів щоб подати апеляцію, якщо її не буде, то речі мають повернути", - сказав адвокат.

Він уточнив, що мова йде про ті речі, які не були в ухвалі на обшук.

"Якщо є рішення про обшук, то в ухвалі про проведення обшуку є опис того, що потрібно вилучити. Якщо вилучили речі, яких немає в цьому описі, то вони отримують статус тимчасово вилучених, і слідчий упродовж 48 годин має звернутися до суду про арешт цих речей", - сказав Бугай. 

Відповідаючи на питання, чи відомі результати експертизи на осудність і чи таки закінчена процедура допиту на поліграфі, адвокат сказав, що інформації про це немає.

Інший адвокат Савченко Олег Соловей додав, що інформації про те, чи закінчена процедура поліграфа не знає навіть слідчий.

"У п’ятницю слідчому ставили це питання, але він сказав, що не має такої інформації", - розповів Соловей.

Разом з тим він додав, що у справі Савченко призначено ще більше 10 експертиз.

"Там така кількість експертиз виписана, що я сумніваюсь, що їх за півроку зроблять", - сказав Соловей.

Назвати, які саме експертизи відбудуться найближчим часом він не зміг, відзначивши, що захист про такі речі попереджають лише напередодні.

17 квітня Савченко завершила процедуру судово-психологічної експертизи з використанням поліграфа, яка почалася ще 13 числа.

За словами її адвоката Олега Солов'я, ще невідомо, чи завершилась експертиза. Слідчі обіцяли повідомити про це додатково упродовж 2 днів.

13 квітня допит на поліграфі Савченко був призупинений через те, що арештована голодує з 23 березня. Послаблення здоров'я призвело до того, що провести процедуру коректно було неможливо.

Після того арештована погодилася поїсти, щоб мати змогу пройти поліграф.  

5 квітня Савченко мала розмову з психологом в рамках психофізіологічної експертизи.

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. 

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко

Ірина Балачук, Марія Думанська, УП
Теми: Савченко Надіясуд
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