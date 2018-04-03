Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий просит изменить подследственность уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия.

Об этом он сказал после выхода из ГПУ, куда 3 апреля был вызван на допрос, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, поэтому я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство", - сказал Холодницкий.

Он отметил, что не будет участвовать в следственных действиях, пока "не будет решен вопрос подследственности", но заверил, что "готов давать все показания, готов отстаивать свою позицию".

Перед допросом в ГПУ Холодницкий связал расследование в отношении него с тем, что САП расследует три уголовных производства в отношении руководителя департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимира Гуцуляка.

"У меня есть вопросы к объективности досудебного расследования. Потому что, как вы знаете, этот одиозный департамент Генпрокуратуры, к которому у меня как спецпрокурора, к руководителю которого, есть ряд вопросов. В частности три уголовных производства, в том числе о незаконном обогащении", - сказал Холодницкий.

"И у меня есть вопросы к объективности расследования собственно этого производства (по Холодницкому – ред.)", - добавил руководитель САП.

Как известно, ранее 3 апреля Холодницкий заявил, что будет просить отстранить его от должности на время следствия

В Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы НАБУ и ГПУ в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

В КДКП ответили, что имеют 2 месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Руководитель Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры заявил, что уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует Назар Холодницкий.

Холодницький сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и заверил, что ответит на каждое слово в обвинении.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".