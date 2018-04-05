СБУ: Взрыв под "Эспрессо" – устроенное Россией покушение на Мосийчука

Правоохранители выяснили, что взрыв возле телеканала "Эспрессо" в Киеве был покушением на жизнь народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом сообщили в четверг первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает "Интерфакс-Украина".

"С учетом полученной информации, именно Мосийчук был им нужен", - сказал Кононенко.

"Организатор - представитель Главного управления Генштаба РФ", - добавил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

Он рассказал, что оперативник Генштаба въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей.

Как сообщили "Украинской правде" в СБУ, по подозрению в исполнении теракта задержан мужчина по имени Михаил Мятных, его уже арестовали.

Еще двое исполнителей объявлены в розыск. Это уроженец Азербайджана Александр Григорян и уроженец Волыни Игорь Лысак. Сейчас они находятся в России. Им заочно объявлено о подозрении.

"Двух фигурантов дела спецслужбы РФ завербовали во время пребывания на временно аннексированной территории Крыма и визитов в Россию", - подчеркнул Виктор Кононенко.

По его словам, после совершения покушения они покинули территорию Украины.

"Нам известно, где они скрываются от украинского правосудия", - подчеркнул заместитель главы СБУ.

Правоохранители установили, что Мятных готовил взрывчатку в гараже. Там он устанавливал взрывное устройство на приобретенный одним из сообщников мопед.

"Во время обыска в гаражном кооперативе оперативники СБ Украины изъяли пять тротиловых шашек, две гранаты РГД-5, гранатомет РПГ-26, огнестрельное оружие и провода, использованные для монтажа взрывчатки", - рассказывает пресс-центр СБУ.

3 апреля председатель СБУ Василий Грицак заявил, что раскрыто нападение, в результате которого пострадали три человека, в частности, народный депутат от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, и погибли два человека.

Вечером 25 октября 2017 года под телеканалом "Эспрессо" в Соломенском районе Киева произошел взрыв, погибли охранник Мосийчука Руслан Кушнир и экс-сотрудник юридического департамента МВД Михаил Мормиль, который проходил рядом с местом взрыва.



Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.



Также в больницу с серьезными ранениями тогда попали политолог Виталий Балаи 56-летняя Надежда Тарасенко.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что "нет никаких сомнений", что теракт был направлен против Мосийчука и допустил, что это работа российских спецслужб.

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в связи со взрывом в Киеве. Также глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в покушении на Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

СБУ проверяла возможную причастность внештатного помощника-консультанта Игоря Мосийчука к взрыву.