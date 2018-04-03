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Грицак: СБУ раскрыло взрыв под "Эспрессо" с пострадавшим Мосийчук

Вторник, 3 апреля 2018, 17:45
Грицак: СБУ раскрыло взрыв под Эспрессо с пострадавшим Мосийчук

Об этом глава СБУ сообщил на брифинге в Одессе во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мосийчук, теракт. Да, есть новости. Недавно, буквально несколько дней назад, мы задержали одного из тех, кто принимал участие в организации и совершении этого террористического акта… Могу сказать, что этот теракт нами во взаимодействии с прокуратурой раскрыт", – рассказал он.

Грицак добавил, что задержан один человек, еще двое находятся "на другой территории, мы понимаем, где они".

По его словам, в ходе проведенных обысков изъяты несколько килограммов тротила, РПГ-26 (реактивная противотанковая граната – УП), гранаты, другие вещи и документы, которые могут указывать на причастность задержанного к совершению преступления.

Глава СБУ также сказал, что не хочет раскрывать детали, и анонсировал проведение в ближайшее время брифинга, посвященного этому теракту.

Вечером 25 октября 2017 года под телеканалом "Эспрессо" в Соломенском районе Киева произошел взрыв, погибли охранник Мосийчука Руслан Кушнир и экс-сотрудник юридического департамента МВД Михаил Мормиль, который проходил рядом с местом взрыва.

Игорь Мосийчук из-за взрыва пережил операцию. Он считает это покушением на его жизнь.

Также в больницу с серьезными ранениями тогда попали политолог Виталий Балаи 56-летняя Надежда Тарасенко.

Следствие не исключало, что целью взрыва мог быть не Мосийчук.

Эксперты заявляли, что взрыв мог быть направлен на Мормиля.

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что "нет никаких сомнений", что теракт был направлен против Мосийчука и допустил, что это работа российских спецслужб.

В свою очередь, еще один нардеп от "Радикальной партии" Дмитрий Линько не исключил чеченский след

В Кремле отвергли обвинения в адрес России в связи со взрывом в Киеве. Также глава Чечни Рамзан Кадыров отверг обвинения в покушении на Игоря Мосийчука, заявив, что "организаторы преступления находятся в Украине".

Кроме того, СБУ проверяла возможную причастность внештатного помощника-консультанта Игоря Мосийчука к взрыву.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУтерактМосийчук
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