На Найема хотят надавить, он получает угрозы – Залищук

Депутата Мустафу Найема, которого избили в Киеве 30 апреля, пытаются уговорить забрать свое заявление на обидчиков, ему поступают угрозы.



Об этом рассказала его коллега и друг Светлана Залищук в эфире телеканала "112 Украина".



"Я вижу попытки со стороны подсудимых договориться через различные каналы. Я не буду говорить конкретные фамилии, но были попытки выходить на определенных депутатов, чтобы Мустафа забрал свое заявление. И таких попыток – через родственников, знакомых, друзей – уже немало", – заявила она.



Также, по словам Залищук, источники в прокуратуре говорили: "На нас давят".



Она добавила, что на личную почту Мустафе Найему приходили угрозы: "Со ссылкой на Аллаха, на религию, на веру, что может быть наказание, если он не заберет свое заявление. Я бы говорила, что это реально запугивание"



30 апреля в центре Киева, на дороге возле Бессарабского рынка, депутат Мустафа Найем вступил в словесную перепалку с одним из водителей – а в результате его избили, он попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.



К избиению причастны четверо молодчиков. Полиция задержала троих человек по подозрению в хулиганстве, а четвертого, который сбежал в Баку (Азербайджан), разыскивает по подозрению в "умышленном телесном повреждении средней тяжести".



Еще одного водителя, который попал на видеозаписи камер, правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.



2 мая Шевченковской райсуд избрал для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения, а для Ахмеда Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест.



Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.