Адвокат чеченцев обвинил в конфликте Найема, но предложил деньги

Адвокат Олег Ищенко возлагает ответственность за начало конфликта на дороге в центре Киева 30 апреля на пострадавшего депутата Мустафу Найема.

Об этом он сказал на брифинге с представителем чеченской диаспоры в Украине.

Адвокат признал, что автомобиль Гелендваген ехал в левом ряду, но поехал прямо в нарушение правил.

"Ребята поступили не очень хорошо, мы не обеляем их. Это не совсем красиво, но обычно пропускают", – заявил Ищенко.

"Найем преградил дорогу этому автомобилю, поджал его. Не понятно, зачем Мустафа это сделал, ситуация этого не требовала. Ему достаточно было просто проехать прямо – и этот автомобиль влез бы за ним, и ситуация была бы исчерпана", – сказал он

"Мне не понятно, на что рассчитывал человек, когда он преградил путь другому автомобилю и вышел выяснять отношения", – добавил адвокат.

Он заявил, что есть еще часть видео, которая пока не демонстрировалась и которая доказывает, что конфликт "не так развивался, как это освещается в прессе".

"Найем начал открывать двери в рядом идущий автомобиль, выяснять отношения, вытаскивать оттуда человека", – сказал Ищенко.

"Есть такое видео, на котором видно, что именно он первым подходит к водительской двери автомобиля Гелендваген, и именно он начинает выяснять отношения, лезет в этот автомобиль", – заявил он.

По мнению Ищенко, "та лексика, которая была использована, она не оставляла выбора".

"Ситуация, когда человек вышел из машины и попытался преградить дорогу другому автомобилю, была заведомо конфликтной. По большому счету, невозможно было уже по-другому эту ситуацию разрешить", – заявил он

Адвокат подчеркнул: "Мы не говорим, что то, что произошло, красит трех молодых парней. Они не были правы, приняв участие в этом конфликте и нанеся человеку телесные повреждения. Но мы считаем, что человек (Найем) не должен был создавать этот конфликт и разжигать его в дальнейшем".

По его мнению, конфликт уже исчерпан, так как задержанным сообщили о подозрении – хотя и не взяли под стражу.

"Если нужно погасит ущерб какой-то – пусть нам скажут, мы его с удовольствием погасим. Если нужно какие-то другие моменты осуществить в отношении потерпевшего – в этом нет никаких проблем", – заявил адвокат.

"Но мы озабочены тем, что вокруг этой, в общем-то бытовой, ситуации нагнетается самим народным депутатом истерия, которая никак не способствует установлению истины по делу и тому, чтобы стороны примирить", – добавил он.

Ищенко также прокомментировал информацию про угрозы депутату: "Если такие угрозы поступают, пусть Мустафа нам об этом скажет. Мы сами заинтересованы в том, чтобы жти угрозы ни при каких обстоятельствах не поступали".

"Мы заинтересованы в тому, чтобы этот конфликт был исчерпан. Нам не нужны инсинуации в отношении угроз. Мы считает, что сведения о них надуманы

По его мнению, ситуацию теперь используют "для самопиара и нагнетания истерии".