Найем возмутился решением суда о домашнем аресте для его обидчиков

Народный депутат Мустафа Найем заявил, что находится в шоке от решения суда относительно меры пресечения для тех, кто его избил.

Об этом он написал в Facebook.

По его мнению, мера пресечения в виде домашнего ареста - неадекватная.

"Во-первых, один из участников правонарушения уже скрылся от следствия и это достаточное основание для контроля за передвижением остальных подозреваемых", - написал Найем.

Он добавил, что двух участников не обязали даже носить электронные браслеты, а домашний арест им предписан лишь в ночное время, с 23 до 6 утра.

"Днем они вполне свободно могут передвигаться, и мне мало понятно, как следствие будет контролировать исполнение этой меры пресечения", - заявил депутат.

Он отметил, что не совсем понятно, почему одним и тем же фигурантам по одному и тому же делу избрали разную меру пресечения, учитывая, что степень их участия в правонарушении еще не установлена.

Хотя прокуроры и следователи требовали для всех троих участников содержания под стражей.

"Плюс у меня есть вопрос без ответа - почему в принципе прокуроры разделили фигурантов между собой таким образом. Прокурор по первому подозреваемому откровенно был сильнее и знал материалы дела; второй, представлявший обвинение по двум оставшимся фигурантам, плохо ориентировался в материалах дела", - возмутился Найем.

"Результат соответствующий: один нападавший - с круглосуточным домашним арестом и браслетом, двое остальных - без браслета и под "арестом" будут находиться только во время сна", - констатировал он.

Депутат добавил, что пока неясно, чем суд аргументировал свое решение, поскольку полного текста определения ещё нет.

Вместе с тем, по его словам, прокуроры готовят апелляцию на все три определения, на что у них есть пять дней.

"Процессуальное руководство делом осуществляет прокуратура Шевченковского района города Киева. Уровень подготовки прокурора старшей группы меня удивляет. Заседание суда до последнего момента было под вопросом, потому что прокуратура не могла найти дипломированного переводчика с русского языка", - рассказал Найем.

Относительно хода следствия, то по данным нардепа трое задержанных отказываются давать показания, четвертый сбежал и находится в розыске.

"Вчера суд выдал разрешение на его задержание, и по нему уже готовится ходатайство об оказании международной правовой помощи. В Генпрокуратуре обещают сделать это в максимально сжатые сроки. У меня нет информации, знает ли следствие, где он находится, поэтому не могу строить никаких предположений о его выдаче Украине", - сказал он.

Найем также отметил, что не может ничего сказать о пятом участнике нападения, поскольку о нем у следствия тоже нет никакой информации.

"Если бы каждого(!) охамевшего и нарванного водителя пару суток подержали в изоляторе временного содержания, отправили под домашний арест с перспективой получить судимость, такого маразма и таких унижений в наших городах было бы меньше", - подытожил он.

Он попросил не спекулировать на результате следствия и его статусе депутата, поскольку, по его словам, необходимо создать "новые нормы, правила и ролевые модели, чтобы и в дальнейшем не приходилось жить в мире "депутатов", "мажоров" и "быков", которым все можно и черни, которая должна это все проглатывать".

Ранее сообщалось, что депутата Мустафу Найема, которого избили в Киеве 30 апреля, пытаются уговорить забрать свое заявление на обидчиков, ему поступают угрозы.

30 апреля в центре Киева, на дороге возле Бессарабского рынка, депутат Мустафа Найем вступил в словесную перепалку с одним из водителей – а в результате его избили, он попал в больницу со сломанной челюстью и сотрясением мозга.

К избиению причастны четверо молодчиков. Полиция задержала троих человек по подозрению в хулиганстве, а четвертого, который сбежал в Баку (Азербайджан), разыскивает по подозрению в "умышленном телесном повреждении средней тяжести".

Еще одного водителя, который попал на видеозаписи камер, правоохранители хотят допросить в качестве свидетеля.

2 мая Шевченковской райсуд избрал для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова круглосуточный домашний арест в качестве меры пресечения, а для Ахмед-Абубакаровича Саитова и Умолта Руслановича Темербулатова – ночной домашний арест.

Также прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, которому удалось скрыться. Вероятно, речь идет о Магомеде-Амине Саитове.