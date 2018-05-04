Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в "Виктории": чиновника ГСЧС оставили под "ночным" арестом

Пятница, 4 мая 2018, 18:01

Суд оставил под домашним арестом бывшего руководителя Киевского отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, который является обвиняемым по делу о пожаре в лагере "Виктория".

Об этом сообщает в пятницу портал "Судебная власть Украины".

Отмечается, что 4 мая Киевский районный суд города Одесса продолжил рассмотрение дела в отношении бывшего экс-руководителя подразделения ГСЧС.

Заслушав мнение сторон, суд оставил инспектора под "ночным" домашним арестом еще на 60 суток, а также отстранил от должности до 4 июля.

Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия отдельным гражданам и государственным интересам.

Следующее судебное заседание назначено на 10.00 25 мая.

Как сообщалось, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя Одесского мэра Зинаиды Цвиринько в связи с пожаром в детском лагере "Виктория".

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.

Следствие в отношение пожара шло сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах.

1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении отстраненного директора лагеря Петроса Саркисяна.

24 апреля воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.

Украинская правда
Темы: пожарОдесская областьсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
пожар
Гибель мужчины в пожаре ночью не связана с атакой РФ на Киев – ГСЧС
В Трускавце горит отель
На химзаводе в России вспыхнул пожар
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: