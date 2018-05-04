Пожар в "Виктории": чиновника ГСЧС оставили под "ночным" арестом
Суд оставил под домашним арестом бывшего руководителя Киевского отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, который является обвиняемым по делу о пожаре в лагере "Виктория".
Об этом сообщает в пятницу портал "Судебная власть Украины".
Отмечается, что 4 мая Киевский районный суд города Одесса продолжил рассмотрение дела в отношении бывшего экс-руководителя подразделения ГСЧС.
Заслушав мнение сторон, суд оставил инспектора под "ночным" домашним арестом еще на 60 суток, а также отстранил от должности до 4 июля.
Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия отдельным гражданам и государственным интересам.
Следующее судебное заседание назначено на 10.00 25 мая.
Как сообщалось, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя Одесского мэра Зинаиды Цвиринько в связи с пожаром в детском лагере "Виктория".
В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.
В результате пожара погибли трое детей.
Следствие в отношение пожара шло сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах.
1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении отстраненного директора лагеря Петроса Саркисяна.
24 апреля воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.