Пожар в "Виктории": чиновника ГСЧС оставили под "ночным" арестом

Суд оставил под домашним арестом бывшего руководителя Киевского отдела ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, который является обвиняемым по делу о пожаре в лагере "Виктория".



Об этом сообщает в пятницу портал "Судебная власть Украины".



Отмечается, что 4 мая Киевский районный суд города Одесса продолжил рассмотрение дела в отношении бывшего экс-руководителя подразделения ГСЧС.



Заслушав мнение сторон, суд оставил инспектора под "ночным" домашним арестом еще на 60 суток, а также отстранил от должности до 4 июля.



Действия мужчины квалифицированы по ч.2 ст.367 УК Украины - ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия отдельным гражданам и государственным интересам.



Следующее судебное заседание назначено на 10.00 25 мая.

Как сообщалось, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении экс-заместителя Одесского мэра Зинаиды Цвиринько в связи с пожаром в детском лагере "Виктория".

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка.

В результате пожара погибли трое детей.

Следствие в отношение пожара шло сразу по нескольким направлениям и по шести уголовных производствах.

1 марта прокуратура Одесской области направила в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении отстраненного директора лагеря Петроса Саркисяна.

24 апреля воспитательницу детского лагеря "Виктория", Наталью Цокур (Янчук), которая отвечала за пожарную безопасность в учреждении, арестовали сроком на три года с отсрочкой на два года.