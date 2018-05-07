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Дело о коррупционных схемах в Запорожье: фигурантам отменили домашний арест

Понедельник, 7 мая 2018, 18:42

Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов заместителя председателя Запорожского облсовета Владислава Марченко и его брата Марка, подозреваемых по делу о "фиктивных тендерах".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на адвоката братьев Евгения Грушовца.

Братьям Марченко суд изменил меру пресечения с частичного домашнего ареста на личное обязательство.

"Сегодня Апелляционный суд в очередной раз подтвердил сомнительность доводов прокуратуры о необходимости содержания Владислава и Марка под домашним арестом и изменил меру пресечения на личное обязательство. Это означает, что они будут иметь определенные обязанности вроде подотчетности прокуратуре в случае, если решат изменить адрес проживания и т.д", - сказал Грушовец. 

Он подчеркнул, что защита намерена доказать невиновность братьев Марченко и снять с них все подозрения.

21 декабря Харьковская областная прокуратура проводила обыски у чиновников города Запорожье по факту присвоения имущества.

Правоохранители арестовали руководителя Запорожской областной организации "Самопомочи", заместителя председателя облсовета Владислава Марченко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что обыски у чиновников Запорожья касаются коррупционных деяний депутата облсовета от "Самопомочи" Владислава Марченко и его брата Марка. Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров, по словам Луценко, "сбежал через окно и в тапках по снегу".

Пустоваров обвинения генпрокурора опроверг.

Владиславу Марченко объявили о подозрении в присвоении 87 миллионов гривен бюджетных средств.

23 декабря Владиславу Марченко и его брату была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

27 декабря прокуратура показала коррупционные схемы братьев Марченко. 

28 декабря 2017 года подозрение по этому делу было предъявлено также Пустоварову.

В феврале 2018 года Червонозаводской райсуд Харькова определил меру пресечения братьям Марченко в виде частичного домашнего ареста (с 23:00 до 6:00).

Темы: Запорожьекоррупциясудместная власть
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