Кравчук, Кучма и Ющенко написали обращение о церковной автокефалии

Бывшие украинские президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко поддержали инициативу действующего президента Петра Порошенко в вопросе украинской единой поместной церкви и написали соответствующее обращение к украинскому народу.

Об этом президенты заявили на совместной пресс-конференции во вторник, 8 мая.

"Мы считаем, что предоставление автокефалии Константинопольской Матерью-Церковью играет важную роль в укреплении независимости Украины, духовного и национального единства нашего народа, развития религиозной свободы, будет способствовать плодотворному укреплению межконфессионального диалога в нашей стране", - зачитал Кравчук обращение от имени трех экс -президентов.

Президенты также заявили, что автокефалия может стать "духовной крепостью в борьбе с российской агрессией против Украины".

"Мы поддерживаем усилия президента Петра Порошенко в этих важных для Украины вопросах", - добавил Кравчук.

Напомним, 17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.