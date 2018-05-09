Пожар в Балаклее полностью ликвидирован

Пожар на территории воинской части в Балаклее Харьковской области ликвидирован.

Об этом 9 мая сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям

"В 17:00 8 мая ликвидирован пожар в пгт. Балаклея на технической территории военного арсенала Министерства обороны, где возник пожар с детонацией боеприпасов", - говорится в сообщении.

Напомним, возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га на технической территории в/ч "65 Арсенал" Минобороны произошло 3 мая. Боеприпасы, которые не были убраны и обезврежены после событий 2017 года, начали взрываться, часть жителей города эвакуировалась.

Жертв и пострадавших в результате события нет.

По факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст.425 КК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения - ред.).

В ВСУ заявили, что среди версий возникновения пожара на бывшем хранилище боеприпасов вблизи Балаклеи рассматривают возгорание сухой травы и искру из выхлопной трубы пожарного танка.



По данным ВСУ, после пожара 2017 года остается неразминированной менее 30% технической территории, занимающей 228 гектаров.

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