Апелляционный суд оставил под арестом имущество Розенблата
Апелляционный суд Киева оставил под арестом имущество народного депутата Борислава Розенблата.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 19 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу представителя истца, представленную в интересах подозреваемого Розенблата Б.С., - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.
У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, который ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.
Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добычу янтаря в Украине.
Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".
18 июля 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал для Розенблата меру пресечения в виде залога в 7 млн грн. Суд также обязал нардепа сдать заграничный паспорт.
19 июля 2017 года правоохранители надели электронный браслет слежения на Розенблата. А 24 июля Розенблат сообщил, что семья внесла за него залог.
19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили, так как он имел право выехать из Украины.
Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.
В декабре 2017 года стало известно, что Розенблат пожаловался на НАБУ и САПв Окружной админсуд Киева. А в январе 2018 года подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.
Также в январе адвокат Розенблата просил генпрокурора закрыть его дело.
Адвокат Розенблата заявил, что получил доказательства, которые могут стать основанием для уголовной ответственности агента "Катерины".
В феврале 2018 года Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата.
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