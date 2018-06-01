Апелляционный суд оставил под арестом имущество Розенблата

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Пятница, 1 июня 2018, 18:35

Апелляционный суд Киева оставил под арестом имущество народного депутата Борислава Розенблата.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 19 декабря 2017 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу представителя истца, представленную в интересах подозреваемого Розенблата Б.С., - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Розенблата обвиняют в том, что он получил 200 тысяч долларов за влияние на решения чиновников Госслужбы геологии и недр и местной власти о предоставлении ООО "Укртехдобыч" спецразрешений на пользование недрами.

У следователей есть аудио- и видеозаписи, на которых Розенблат общается с участниками схемы. На нескольких говорится о подписании законопроектов №5436 и №5437, которые предлагают внесение изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно налогообложения добычи янтаря и освобождения от налогов лиц, который ввозят в Украину оборудование для промышленной добычи янтаря.

Антикоррупционные органы заявили, что Борислав Розенблат и нардеп от "Народного фронта" Максим Поляков требовали взятку от компании-нерезидентаза добычу янтаря в Украине.

Спецоперацию по Розенблату и Полякову антикоррупционные правоохранительные органы провели с участием агента НАБУ по прозвищу "Катерина".

18 июля 2017 года Соломенский райсуд Киева избрал для Розенблата меру пресечения в виде залога в 7 млн ​грн. Суд также обязал нардепа сдать заграничный паспорт.

19 июля 2017 года правоохранители надели электронный браслет слежения на Розенблата. А 24 июля Розенблат сообщил, что семья внесла за него залог.

19 октября детективы НАБУ сняли Розенблата с самолета в Германию, но затем отпустили, так как он имел право выехать из Украины.

Позже в НАБУ заявили, что Розенблат хотел вывезти информацию о преступлениях и деньги.

В декабре 2017 года стало известно, что Розенблат пожаловался на НАБУ и САПв Окружной админсуд Киева. А в январе 2018 года подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Также в январе адвокат Розенблата просил генпрокурора закрыть его дело.

Адвокат Розенблата заявил, что получил доказательства, которые могут стать основанием для уголовной ответственности агента "Катерины".

В феврале 2018 года Соломенский райсуд Киева постановил снять электронный браслет с народного депутата Борислава Розенблата.

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Украинская правда
Темы: Розенблат суд
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