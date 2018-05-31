Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бывший АТОшник назвал себя исполнителем "убийства" Бабченко, в СБУ подтвердили

Четверг, 31 мая 2018, 19:29
Бывший АТОшник назвал себя исполнителем убийства Бабченко, в СБУ подтвердили

Участник АТО Алексей Цимбалюк назвал себя исполнителем "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

"СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо. Пишу с открытым, так сказать, забралом. После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса, шифроваться смысла не вижу", - объяснил он.

В комментарии Украинской правде пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила, что "настоящий исполнитель такого бы в фейсбуке не писал".

"Я не знаю кто это и никакого поста не видела", - сказала она.

"О настоящей фамилии ничего не могу сказать", - добавила Гитлянская.

В Twitter она назвала информацию о Цимбалюка фейком.

 

Однако позже она написала, что "по ошибке ввела в заблуждение общественность о роли Цимбалюка в спецоперации СБУ".

"Извиняюсь, он действительно является фигурантом дела. В запарке не верно трактовала ответ коллеги о том, что пока не стоит озвучивать фамилию в интересах следствия. Кто не работает, тот не ошибается. Еще раз извиняюсь!", - написала пресс-секретарь в Fаcebook.

 
Скришот Facebook Алексей Цымбалюк

Цимбалюк добавил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении".

Отметим, что у Цимбалюка две страницы в Facebook. Обе они активны.

Во время заседания Шевченковского суда в четверг, где выбирают меру пресечения Борису Герману, подозреваемому в организации убийства, прокурор рассказал, что человек с фамилией Цимбалюк участвовала в инсценировке убийства и получил деньги от заказчика.

30 мая СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика. 

Читайте также: Все об "убийстве" Аркадия Бабченко и Бабченко жив!

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.

Александр Шумилин, Алена Мазуренко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Бабченко АркадийСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
Бабченко Аркадий
Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко
"Киллер" Бабченко вручили подозрение из-за стычки с журналистом
Год после "убийства" Бабченко: что известно о следствии и подозреваемых
Последние новости
07:53
Украина и Германия провели новый раунд консультаций о "гарантиях безопасности"
07:46
Атака "Шахедов": в Киевской области обломки повредили частные дома
07:33
Умеров и глава Пентагона обсудили приоритеты помощи в сфере безопасности
06:53
Россияне формируют "добробат" "Донецк" из жителей Краснодарского края – Сопротивление
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
Все новости...
Реклама: