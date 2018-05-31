Участник АТО Алексей Цымбалюк назвал себя исполнителем "убийства" российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

"СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо. Пишу с открытым, так сказать, забралом. После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса, шифроваться смысла не вижу", - объяснил он.

Скришот Facebook Алексей Цымбалюк

Он добавил, что никаких интервью в ближайшее время давать не будет, так как следствие все еще идет и он "давал подписку о неразглашении".

Отметим, что у Цымбалюка несколько страниц в Facebook. Обе его страницы активны.

30 мая СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

Ранее следствие попросило арестовать подозреваемого в организации "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже адвокат подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Евгений Солодко заявил, что его подзащитный известный волонтер и является директором компании по производству оружия.

Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

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Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали "убрать", как и Бабченко.