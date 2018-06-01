В Кремле отреагировали на обвинения "человеку из фонда Путина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг причастность человека из "приватного фонда Путина" к покушению на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"Конечно, никаких таких фондов в России не существует", – заявил Песков.

По его словам, "любые утверждения о возможной причастности России к этой инсценировке являются не чем иным как инсинуацией и не соответствует действительности".

"Если говорить, скажем так, в шутку, то не знаю, как язык Шекспира будет соперничать с великим и могучим, вся эта история, все эти показания, являются не чем иным как развесистой клюквой", - добавил он.

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Вечером 29 мая стало известно о якобы расстреле российского журналиста Аркадия Бабаченко на пороге его квартиры в Киеве. А вечером 30 мая глава СБУ Василий Грицак заявил, что Бабченко жив: "убийство" инсценировала его спецслужба, чтобы предупредить настоящее убийство и задержать заказчика.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что "убийство произошло".

СБУ обнародовала видео задержания.

Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

Российское издание "The Bell", ссылаясь на данные системы "СПАРК-Интерфакс", 1 июня пишет, что Вячеслав Пивоварник (чьё имя назвал Герман), якобы связанный с организацией убийства Бабченко, вероятно руководил или владел долями в 5 украинских компаниях.

Аккаунты этого человека в соцсетях удалены.