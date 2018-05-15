Савченко продлили арест

Шевченковский райсуд Киева продлил арест нардепа Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти, на 60 суток.

Об этом на заседании 15 мая заявил судья Павел Слободянюк.

"Ходатайство прокуроров удовлетворить. Продлить сроки содержания под стражей для Савченко до 13 июля", - сказал судья.

Прокурор Банник и судья Слободянюк Скриншот с трансляции newsone

Прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник ходатайствовал о продлении ареста Савченко в связи с тем, что следствие, которое ведется почти 2 месяца, в настоящее время не завершено, а также из-за того, что Савченко при изменении меры пресечения может давить на свидетелей, влиять на ход расследования или вообще скрываться от следствия.

Он отметил, что Савченко отказалась от дачи показаний, но озвученное ей "подозрение подтверждается показаниями других свидетелей".

Свое ходатайство он обосновывал тем, что сейчас в производстве выполняются следственно-розыскные действия по установлению всех обстоятельств преступления, надо провести еще ряд экспертиз, допросить 80 человек в разных регионах Украины и на территории Операции объединенных сил.

Государственный защитник Савченко Юлия Ткач протестовала против ходатайства прокурора.

"Позиция обвинения основывается на предположениях. Якобы Савченко имела сговор с неустановленными лицами. Может, и есть этому доказательства, но защите их не предоставили", - сказала Ткач.

Государственный защитник Савченко Юлия Ткач Скриншот с трансляции newsone

Она отметила, что свидетели по делу уже допрошены, поэтому Савченко не сможет на них давить, загранпаспорт ее подзащитная готова сдать на хранение на время следствия, поэтому не убежит за границу, а наградной пистолет Глок 17 изъят, поэтому никому угрожать им она не может.

"Достаточно браслета для контроля передвижения", - сказала Ткач.

Она также зачитала список из около 10 человек, готовых взять Савченко на поруки, среди которых мать и сестра арестованной, ее представитель Татьяна Проторченко, нардеп Сергей Мельниченко и другие.

Сама Савченко заявила, что могла убежать за границу, но не сделала этого, свидетелям не навредит, так как "умеет хранить военную и государственную тайну".

Скриншот с трансляции newsone

Она также добавила, что вынуждена будет просить Госслужбу охраны предоставить охрану ее родным, как родным нардепа, поскольку на них давят свидетели в данном уголовном производстве.

Кроме того, Савченко повторила то, что заявляла на предыдущих заседаниях суда, "слова и действия – это разные вещи".

Савченко требовала предоставить ей возможность работать в Верховной Раде и общаться с избирателями, но вместе с тем заявила, что готова стать кандидатом на обмен украинских пленных.

"Что касается меня, я прекрасно понимаю, какая меня ждет судьба в России. Если, например, за меня отдадут всех 60 украинских пленных и крымских татар, которые находятся в тюрьмах РФ, то да, я соглашусь отсидеть 22 года в РФ", - сказала Савченко.

Решение судьи о продлении ареста Савченко прокомментировала возгласом: "Держимся. Украина победит!"

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.



Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.



Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу до 20 мая.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

На суде 14 мая Савченко заявила, что отказалась от 4 адвокатов: Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина, и попросила государственного адвоката.

Ей предоставили бесплатного адвоката Юлию Ткач.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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