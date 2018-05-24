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Савченко пожаловалась на свой арест в Конституционный суд

Четверг, 24 мая 2018, 13:27

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке терактов и свержения государственной власти, подала в Конституционный суд жалобу, в которой отрицает продление своего ареста.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник в КСУ.

"16 мая поступила жалоба от Савченко и ее адвоката", - сказал собеседник издания.

По его словам, жалоба уже была предварительно рассмотрена в секретариате, который пришел к выводу, что "она отвечает всем требованиям закона по форме".

Также эта жалоба уже распределена среди судей – определен судья-докладчик по этому вопросу.

"По сути жалобу будет рассматривать уже коллегия суда", - пояснил источник.

В жалобе Савченко просит "проверить на соответствие требованиям ч. 1 и 2 ст. 29, ст. 24, ст. 8 и ст. 3 Конституции положения ч. 5 ст. 176 Уголовного процессуального кодекса и признать эти положения такими, что не отвечают Конституции, являются неконституционными".

(Статья 176 была дополнена частью пятой 7 октября 2014 года. Она предусматривает, что "меры пресечения в виде личного обязательства, личной поруки, домашнего ареста, залога не могут быть применены к лицам, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 УК", - ред.)

Прогнозировать, когда может быть рассмотрение жалобы, собеседник затруднился, отметив, что сначала судья-докладчик в течение 20 дней со дня распределения на него жалобы изучает документ, затем докладывает на коллегии. А коллегия решает, открывать ли производство по этой жалобе.

Собеседник также добавил, что судья-докладчик вправе просить о продлении времени изучения жалобы – здесь конкретных сроков нет.

"А когда производство будет открыто, тогда судьи определяются с формой рассмотрения (письменное или устное рассмотрение – ред.), и когда начнется рассмотрение, то можно будет говорить о сроках вынесения решения", - пояснил собеседник.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.

Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.

Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу до 20 мая. Нардеп в СИЗО объявила голодовку. 

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай. 

На суде 14 мая Савченко заявила, что отказалась от 4 адвокатов: Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина, и попросила государственного адвоката. Ей предоставили бесплатного адвоката Юлию Ткач. 

Позже Савченко наняла еще двух адвокатов – Александра Шадрина и Константина Глобу.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на 60 суток, до 13 июля. Защита подала апелляцию, но проиграла ее. 

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

"Рада – сатанинский вертеп. Депутаты – семья уродов". Самые яркие цитаты Савченко

Ирина Балачук, УП

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Темы: Савченко НадеждаКС
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