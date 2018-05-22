Савченко проиграла апелляцию – останется под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей нардепа Надежду Савченко, подозреваемую в подготовке терактов и свержения государственной власти.

Такое решение озвучила председательствующая судья Татьяна Росик.

Судбя Росик скриншот з newsone.ua

Савченко пришла на суд в футболке с трезубцем. По ее словам, это та, в которой она была на суде в России.

Савченко с адвокатами скриншот з newsone.ua

Адвокаты ходатайствовали об отмене меры пресечения в виде ареста и избрании другой меры пресечения.

54 человека ходатайствовали о взятии нардепа на поруки. По словам адвоката Савченко Александра Шадрина, среди них юрист Виктор Шишкин, нардеп Виталий Куприй, мать и пресс-секретарь подозреваемой, а также ряд "простых граждан – активистов, журналистов, мать-героиня".

скриншот з newsone.ua

После того, как судьи ушли в совещательную комнату, Савченко сообщила, что читает интересную книгу Онищенко о "Петрике Пяточкине", а также о том, что продолжает голодовку и сейчас похудела до 63 килограммов.

15 мая Шевченковский райсуд Киева продлил арест Савченко на 60 суток, до 13 июля.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют подготовку к терактам в центре Киева и в Верховной Раде, незаконное обращение с оружием и боеприпасами, содействие террористической организации.



Генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что передачей оружия Надежде Савченко на оккупированной территории Донбасса руководили российские полковники.



Сама народный депутат утверждала, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение представителей властей – и осмеять их.

23 марта Шевченковский райсуд Киева решил взять Савченко под стражу до 20 мая. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включая комиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

11 мая от Савченко ушли оба ее адвоката – Олег Соловей и Дмитрий Бугай.

На суде 14 мая Савченко заявила, что отказалась от 4 адвокатов: Соловья, Бугая, Грищенюка и Шадрина, и попросила государственного адвоката. Ей предоставили бесплатного адвоката Юлию Ткач.

Позже Савченко наняла еще двух адвокатов – Александра Шадрина и Константина Глобу.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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