В оккупированном Крыму так и не рассмотрели освобождение Балуха

Железнодорожный "райсуд" Симферополя отложил на 5 июля рассмотрение ходатайства защиты об условно-досрочном освобождении политзаключенного Владимира Балуха.

Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе.

По ее словам, заседание перенесли, поскольку заключенного не смогли доставить в "суд".

"Балуха не смогли доставить в связи с тем, что Железнодорожному суду не было известно, что в отношении него рассматривается другое уголовное дело и, соответственно, он закреплен за другим "судом" (Раздольненским - УП)", - рассказала юрист.

Динзе пояснила, что теперь Железнодорожный "суд" должен направить в Раздольненский "суд" запрос с просьбой разрешить этапировать Балуха на заседание по его освобождению.

Однако, предупредила она, есть опасность, что Раздольненский "суд" вынесет приговор по своему делу против активиста (о дезорганизации работы изолятора временного содержания - УП) и отправит его отбывать наказание. Тогда Железнодорожный "суд" может отказать в рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Как сообщалось, в понедельник в 11:00 в подконтрольном оккупантам Железнодорожном "райсуде" Симферополя должно было рассматриваться ходатайство защиты политзаключенного Владимира Балуха о его условно-досрочном освобождении в рамках "дела о патронах".

"Суд" в Крыму признал Балуха виновным в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, которые якобы были найдены на чердаке его дома. Балух свою вину не признал. Во время повторного рассмотрения дела судья проигнорировала доказательства невиновности украинца и факты фальсификации доказательств по делу против него.

16 января 2018 г. Балуха приговорили к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4600 гривен).

Другое дело против украинца возбуждено по заявлению начальника изолятора временного содержания в с.Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

15 июня подконтрольный Кремлю Раздольненский суд продлил меру пресечения Балуху в виде содержания под стражей до 14 августа.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму, а также сообщила, что Балуха перевели в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны начальника ИВС.

Замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз обнародовал письмо Балуха президенту Петру Порошенко, в котором предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.

Евгений Кизилов, УП