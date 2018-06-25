В окупованому Криму так і не розглянули звільнення Балуха

Залізничний "райсуд" Сімферополя відклав на 5 липня розгляд клопотання захисту про умовно-дострокове звільнення політв'язня Володимира Балуха.

Про це повідомила його адвокат Ольга Дінзе.

За її словами, засідання перенесли, оскільки ув'язненого не змогли доставити до "суду".

"Балуха не змогли доставити у зв'язку з тим, що Залізничному "суду" не було відомо, що стосовно нього розглядають іншу кримінальну справу і, відповідно, він закріплений за іншим "судом" (Роздольненським - УП)", - розповіла юрист.

Дінзе пояснила, що тепер Залізничний "суд" повинен направити в Роздольненський "суд" запит з проханням дозволити етапувати Балуха на засідання щодо його звільнення.

Однак, попередила вона, є небезпека, що Роздольненський "суд" винесе вирок у своїй справі проти активіста (щодо дезорганізації роботи ізолятора тимчасового утримання - УП) і відправить його відбувати покарання. Тоді Залізничний "суд" може відмовити в розгляді клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Як повідомлялося, у понеділок об 11:00 у підконтрольному окупантам Залізничному "райсуді" Сімферополя мало розглядатися клопотання захисту політв'язня Володимира Балуха про його умовно-дострокове звільнення в рамках "справа про патрони".

"Суд" у Криму визнав Балуха винним у незаконному зберіганні боєприпасів та вибухових речовин, які нібито були знайдено на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав. Під час повторного розгляду справи суддя проігнорувала докази невинуватості українця і факти фальсифікації доказів у справі проти нього.

16 січня 2018 р. Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (близько 4600 гривень).

Іншу справу проти українця порушено через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання у с.Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив.

19 березня Балух оголосив безстрокове голодування. Пізніше він вирішив перейти на сухе голодування. У МЗС України заявили, що через критичний стан Балуха "час пішов на дні". 15 червня підконтрольний Кремлю Роздольненський суд продовжив запобіжний захід Балуху у вигляді утримання під вартою до 14 серпня.