Рейтинг тройки "лидеров" среди кандидатов в президенты отличается в несколько процентов и не превышает 9%.

Об этом говорится в результатах апрельского социологического исследования компании "Социс".

За лидера "Баткивщины" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,9% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 7,9%.

Почти такой же процент поддержки получил глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко – 7,7%.

За актера Владимира Зеленского и оппозиционера Юрия Бойко, которые ранее попадали в тройку лидеров, выразили желание проголосовать соответственно 6,9 и 6,5% респондентов.

Лидер "радикалов" Олег Ляшко набрал 5,7%, председатель партии "За Життя" Вадим Рабинович – 4,6%, мэр Львова и глава "Самопомочи" Андрей Садовый – 2,3%.

Свои голоса главе ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку готовы отдать 1,3%, а лидеру "Национального корпуса" Андрею Билецкому – 0,6%.

В то же время 14,4% опрошенных заявили, что не будут участвовать в выборах, а 14% – выбрали вариант "другой каднидадат".

Кроме того, большинство опрошенных – 20,1% – отказались от ответа или сказали, что не знают, за кого голосовать.

В "Социс" отметили, что опрос проводился в течение 19 – 25 апреля путем интервьюирования респондентов по месту их проживания. Участие в исследовании приняли 3000 человек в возрасте от 18 лет, которые, по утверждению компании, представляют взрослое население Украины.

Возможную погрешность компания не указывает.

Ранее, согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", Порошенко не попал в ТОП-3. Первой тогда стала Тимошенко (8,8%), вторым – Гриценко (6,6%), а третьими – Бойко и Вакарчук (по 6%).

Также сообщалось, что согласно опросам, наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский.

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