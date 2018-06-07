Уровень поддержки тройки "лидеров" среди кандидатов в президенты отличается в несколько процентов и не доходит до 10%.

Об этом свидетельствуют данные майского социологического исследования компании "Социс".

*Ранее в этой новости были использованы данные за апрель.

Свою поддержку руководительнице "Баткивщины" Юлии Тимошенко выразили 9,3% опрошенных, а действующему президенту Петру Порошенко – 8,4%.

Последний в тройке "лидеров" – музыкант Святослав Вакарчук, за которого готовы сейчас проголосовать 7,3%.

Председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко получил 7% голосов от потенциальных избирателей.

Желание проголосовать за актера Владимира Зеленского выразили 6,6% опрошенных, а оппозиционер Юрий Бойко, которые ранее попадал в ТОП-3, оказался шестым с поддержкой в ​​5,6%.

"Радикал" Олег Ляшко получил 4,8%, глава партии "За Життя", бывший "опоблоковець" Вадим Рабинович – 3,4%, а мэр Львова и глава "Самопомичи" Андрей Садовый – 2,8%.

Свои голоса лидеру ВО "Свобода" Олегу Тягнибоку готовы отдать 2% респондентов, а Сергею Каплину, главе "Социал-демократической партии" – 1,6%, как и нардепу от БПП Ольге Богомолец.

Поддержка лидера Социалистической партии Ильи Кивы составила 0,5%, а лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого – 0,6%.

В то же время 13,2% опрошенных заявили, что не будут участвовать в выборах, а 6,6% – выбрали вариант "другой кандидат".

Кроме того, большинство опрошенных – 19,2% – отказались от ответа или сказали, что не знают, за кого голосовать.

В "Социс" отметили, что опрос проводился в течение 11 – 22 мая путем интервьюирования респондентов по месту их проживания. Участие в исследовании приняли 3000 человек в возрасте от 18 лет по всей территории страны.

В компании "Украинской правде" сообщили, что допустимая погрешность составляет 1,8%, а исследование было проведено по заказу Общественной организации "Центр социального инжиниринга".

Ранее, согласно результатам исследования Социологической группы "Рейтинг", Порошенко не попал в ТОП-3. Первой тогда стала Тимошенко (8,8%), вторым – Гриценко (6,6%), а третьими – Бойко и Вакарчук (по 6%).

Также сообщалось, что согласно опросам, наибольшим уровнем доверия среди граждан пользуются новые лица в украинской политике: певец Святослав Вакарчук и актер Владимир Зеленский.

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