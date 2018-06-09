Еще один заключенный в РФ украинец объявил голодовку
Осужденный в России украинец Станислав Клих заявил адвокату, что объявляет голодовку.
Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко со ссылкой на слова матери политзаключенного во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
"Это была очень искренняя и тяжелая встреча, потому что каждая история каждого пленника - это большое горе. Мама Стаса Клиха сказала, что вчера общалась с его адвокатом и сын заявил, что тоже объявляет голодовку", - указала Геращенко в Facebook.
Как сообщалось, Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
26 мая 2016 Верховный суд Чечни приговорил украинцев Николая Карпюка и Станислава Клиха к 22,5 и 20 годам заключения соответственно.
По версии российского следствия, Клих и Карпюк были членами организации УНА-УНСО и в конце 1994 - начале 1995 года воевали против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.
Оба отрицали все обвинения, Клих заявил, что вообще никогда не был в Чечне. Политзаключенные заявляли о пытках со стороны российских силовиков.
Позже сообщалось, что Клих сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли при задержании и во время предварительного следствия.
Также сообщалось, что по решению руководства тюрьмы к Клиху применяется принудительное психиатрическое лечение. При этом руководство больницы отказывается сообщить, какие именно препараты к нему применяли и с какой целью.
Напомним, 14 мая заключенный в РФ украинский кинорежиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием "освободить всех украинских политических заключенных, находящихся на территории Российской Федерации". Сейчас насчитывается около 70 таких заключенных.
Кроме того, фермер Владимир Балух, которого арестовали в Крыму, объявил о бессрочной голодовке с 19 марта.
Балух голодает уже 84-й день, он потерял 30 кг веса.
О голодовке, в знак солидарности с Сенцовым, объявили - Александр Кольченко и Александр Шумков, Александр Буртин, Анастасия Дмитриева, Елена Стальгорова.
Впоследствии, Кольченко прекратил голодовку.
В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических заключенных Кремля.
Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействие в освобождении сыновей.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала российские власти освободить незаконно осужденного крымского режиссера Сенцова.
Сенцов написал письмо лидерам стран "Большой семерки" и призвал их не сосредотачиваться только на нем в вопросе освобождения украинских политзаключенных.
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Двоюродная сестра Олега написала письмо к Комитету министров, генеральному секретарю и комиссару по правам человека Совета Европы.
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не думал о возможности обмена главного редактора "РИА Новости в Украине" на украинского режиссера Сенцова, но считает такой обмен несоизмеримым.