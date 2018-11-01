Радио "Вести" назначили штраф за нарушение языковых квот

ООО ТРК "Світ" в Киеве, вещающее как "Вести.Радио", за нарушение объема ведения передач на украинском языке должен уплатить штраф в 22,8 тысячи гривен.

Соответствующее решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял на заседании 1 ноября.

Внеплановая выездная проверка, проведенная 14 сентября на основании мониторинга от 18 июля 2018 года, зафиксировала: дикторы и ведущие вели на государственном языке 42,4% суточного объема передач.

То есть лицензиат не соблюдает требований ч. 5 статьи 9 закона "О телевидении и радиовещании", согласно которой не менее 60% суточного объема радиопередач следует вести на государственном (украинском) языке. Это касается и новостийно-аналитических блоков, и развлекательных передач.

Нарушение этой нормы является основанием для взыскания в размере 5% лицензионного сбора. Для ТРК "Світ" оно составило 22 782,38 гривен.

Компанию обязали уплатить эту сумму в госбюджет в течение 30 дней со дня уведомления Нацсоветом о принятом решении.

Также лицензиат в течение месяца должен привести свою деятельность в соответствие с требованиями действующего законодательства, иначе к нему могут применить санкции.

Один из новых совладельцев Роман Андрейко во время заседания пояснил, что нарушения были у компании при предыдущем владельце, но сейчас, когда компания перешла в его управление, он готов оплатить этот штраф и не будет обжаловать решение регулятора в суде.

Документы о переоформлении лицензии в связи с изменением владельцев уже поданы в Национальный совет.

По закону от 16 июня 2016 года, доля ведения радиопередач на государственном языке должна бы составлять: в течение первого года – не менее 50%, в течение второго года – не менее 55%, в течение третьего года – не менее 60%.

По результатам первого года общенациональные радиостанции превысили квоту на трансляцию украиноязычных песен на 7%, а по ведению передач на государственном языке – на 30%.

Год назад Нацсовет оштрафовал проект "Радио-Эра FM" на 317,4 тысячи гривен за нарушения языковых квот, а "Люкс ФМ" – на 50,5 тысяч гривен.