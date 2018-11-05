Верховный суд признал законность действий НАПК относительно деклараций СБУшников

Верховный суд определил, что НАПК действует в рамках закона в ситуациях с обнародованием деклараций сотрудников СБУ и других должностных лиц, связанных с государственной тайной.

Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Верховный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций которыми установлено, что Национальное агентство действует на основании закона и в пределах полномочий относительно решений ситуаций с обнародованием деклараций должностных лиц СБУ и других лиц, принадлежащих к кадровому составу разведывательных органов или занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну", - отметили в НАПК.

"Суды пришли к выводу об отсутствии бездействия Национального агентства по утверждению им в соответствии с требованиями статьи 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" отдельного порядка представления деклараций должностными лицами, принадлежащими к кадровому составу разведывательных органов или занимающих должности, пребывание на которых составляет государственную тайну", - добавили в ведомстве.

Там напомнили, что соответствующий порядок был разработан Национальным агентством еще в начале 2017 года. Однако из-за требование об обязательном его согласовании с органами, в которых работают лица, в отношении которых разрабатывается такой порядок, процедура подачи ими деклараций остается неурегулированной.

В НАПК уточняют, что сейчас есть 10 таких силовых органов в Украине, представители которых подают декларации в закрытый контур.

"Мы направили предложения об утверждении 10 порядков проверки деклараций, отдельно для каждого органа, учитывая специфику этих органов. Я рассчитываю на то, что согласование порядков будет ускоренно и у нас будут документы, которые позволят разблокировать работу по проверке декларации таких лиц", - отметил председатель Национального агентства Александр Мангул.

Ранее Верховный суд отправил дело в отношении засекречивания деклараций руководства Службы безопасности Украины на новое рассмотрение.