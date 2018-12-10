Черные руки и застывшая кровь: сестра рассказала о новой голодовке Савченко

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Понедельник, 10 декабря 2018, 12:10

У нардепа Надежды Савченко, обвиняемой в государственной измене, из-за сухой голодовки сгустилась кровь и почернели руки.

Об этом сообщила ее сестра Вера в Facebook после свидания в СИЗО.

"Только что была у Надежды на свидании. Пятый день сухого голода! Она выглядит очень плохо. Я не видела ее такой никогда", - написала Савченко.

Она отметила, что когда человек внезапно переходит на сухую голодовку, то "он угасает на глазах".

"Лицо неживого цвета... И чернеют руки от сгущенной крови в сосудах. Ночью судороги. Почки болят. Глаза светятся еще жизнью", - написала сестра.

Она также добавила, что Надежду на суд 11.12 везти не хотят, а предлагают проводить заседание по видеоконференции.

Сестра убеждена, что это делают для того, чтобы люди не видели, как выглядит Савченко. 

Напомним, Савченко 5 декабря снова объявила голодовку.

Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Раде после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

С момента задержания Савченко находится в СИЗО.

Украинская правда

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Темы: Савченко Надежда СИЗО
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