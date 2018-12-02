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Военное положение: Иностранным журналистам пояснили, как попасть в аннексированный Крым

Воскресенье, 2 декабря 2018, 13:49
Военное положение: Иностранным журналистам пояснили, как попасть в аннексированный Крым

На период действия военного положения доступ иностранных журналистов на территорию временно оккупированного Крыма будет действовать по обновленным правилам.

Об этом 2 декабря сообщили в Мининформполитикы Украины.

Согласно обновленной инструкции согласования въезда иностранных журналистов на территорию Крыма, въезд осуществляется по паспортному документу и при наличии спецразрешения.

"Специальное разрешение - документ, который дает право иностранному журналисту въехать в Крым и выехать из него. Является одноразовым. Для следующего посещения Крыма необходимо получать новое спецразрешение", - сообщили в МИП.

Разрешение является действительным в течение указанного в заявлении документально подтвержденного срока, который не может превышать разрешенный срок пребывания иностранца или лица без гражданства на территории Украины и должен учитывать срок, необходимый для выезда за пределы Украины (не менее 3 рабочих дней).

Получить письмо-согласование от Мининформполитики можно после обращения в территориальные органы Госмиграционной службы Украины.

"Для этого иностранный журналист должен обратиться в МИП со следующими документами: заявление по установленному шаблону, оригинал подтверждающего письма редакции СМИ, содержащий данные о журналисте и цели посещения Крыма копия и оригинал журналистского удостоверения (оригинал после предъявления возвращается), оригинал паспорта (после предъявления возвращается)", - уточнили в МИП.

Электронные копии указанных документов можно заранее прислать на адрес tarabukin@mip.gov.ua.

"Заявление рассматривается в течение нескольких рабочих дней", - добавили в ведомстве.

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Напомним,  в ответ на акт агрессии РФ в Черном море - захват украинских военных судов и 24 моряков  - с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение, которое может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд  иностранцев, иностранным журналистам было официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма. 

Украинская правда

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Темы: Военное положениеКрымРосcияСМИМинстець
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