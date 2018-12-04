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Цена селфи на войне: бойцов просят выключить геолокацию

Вторник, 4 декабря 2018, 11:47
Цена селфи на войне: бойцов просят выключить геолокацию

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил призывает военных отключать геолокацию в телефоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования ССО ВСУ, размещенном на Facebook.

"Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере выключайте ГЕОЛОКАЦИЮ", - говорится в сообщении.

Ранее Генеральный штаб Вооруженных Сил в связи с введением военного положения призвал граждан Украины не проводить фото, видео съемку и он-лайн трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения о местонахождении военной техники, вооружении, имуществе и личном составе.

Также отмечалось, что все замечены беспилотные летательные аппараты в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами будут сбиваться.

Лица, которые будут осуществлять запуск или руководить этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности.

Украинская правда
Темы: Военное положениеОбъединенные силы на Донбассе
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