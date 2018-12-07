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Порошенко: Никто не знает, кого РФ атакует завтра

Пятница, 7 декабря 2018, 05:40
Порошенко: Никто не знает, кого РФ атакует завтра

Россия является непредсказуемой в своих агрессивных действиях и может атаковать в любом месте, например, страны Балтии, или защищать оружием "Северный поток-2".

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью польскому телеканалу TVN24, передает "Укринформ".

"Никто не знает, кого Россия захочет атаковать завтра. Может солдаты РФ будт хотеть защищать "Северный поток-2" и атакуют страны Балтии.

Может РФ захочет ударить по очередных выборах, как они пробовали это делать во время референдума в Нидерландах или во время референдума по Brexit и в других странах", - сказал украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина требует единства, как это было продемонтсровано недавно, когда силы РФ атаковали украинские корабли в Керченском проливе.

"4 года назад все боялись назвать нападение России на Украину агрессией, называя это конфликтом или кризисом. Сейчас ситуация выглядит совсем по-другому", - отметил он.

"Каждый раз РФ отрицает свою ответственность за те или иные преступления. И только демонстрация непосредственных доказательств, как в случае сбития малайзийского Боинга MH17 или отравления в Солсбери, позволяет показать настоящую Россию", - заявил Порошенко.

"События в Керченском проливе являются опасными для целостности Украины, но прежде всего - для региональной безопасности всей Европы, и, возможно, для глобальной безопасности", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что реакция Запада на агрессию РФ в Керченском проливе была "молниеносной": на захват украинских моряков отреагировали ООН, НАТО, большинство стран альянса, G7 и ЕС.

Ранее эксерты аналитческой группы DiXI Group заявили, что РФ может прибегнуть к агрессии в Балтийском море под предлогом защиты "Северного потока-2".

Как сообщалось, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

28 ноября Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя арестовал на 2 месяца 24 украинских моряков, захваченных ФСБ России.

В РФ обвиняют украинцев в нарушении границы Российской Федерации, которая аннексировала Крым. Их обвиняют по ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы).

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

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Темы: ПорошенкоУкраинаРосcия
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