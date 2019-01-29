На Стерненко составили админпротокол за акцию перед форумом Порошенко
Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал, что полиция составила на него административный протокол якобы за не сообщенную заранее акцию.
Об этом Стерненко сообщил в Facebook.
"Статья, по которой в отношении меня оформили админпротокол это 185-1 КУоАП - нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", - отметил он.
Стерненко утверждает, что это "абсолютно незаконный протокол, ведь нормы, которая бы устанавливала порядок и форму уведомления, просто не существует".
Суд по его делу состоится уже завтра, 30 января в 10:00 утра.
Читайте также: Новые имена в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия
Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя
Напомним:
- 29 января у Международного выставочного центра, где проходил форум с участием президента Петра Порошенко, активисты зажгли файеры и развернули баннеры "Так а кто заказал Гандзюк?" В акции принимал участие Сергей Стерненко.
- Вечером 24 мая 2018 года двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко.
- Стерненко в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку. Один из напавших убежал, но потом был пойман полицией, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.
- Полиция расследует убийство нападающего на Стерненко как умышленное.
- Сам Стерненко сначала заявлял, что нож был его, а потом – что отобрал нож у нападавших.
- Второго нападавшего полиция отпустила, он проходит по делу как свидетель.
- Это уже третье нападение на Стерненко. 1 мая неизвестный выстрелил в него сзади из травматического оружия. 7 февраля Стерненко избили рядом с его домом.
- Стерненко подозревается также в совершении нападения на начальника одесской полиции Дмитрия Головина во время протестов против застройки в Городском саду Одессы.
- Позже стало известно, что резню со Стерненко в Одессе будет расследовать киевская полиция.
- По этому делу еще никому не сообщили о подозрении. А в Нацполиции отказываются комментировать расследование резни со Стерненко.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua