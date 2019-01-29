На Стерненко составили админпротокол за акцию перед форумом Порошенко

674 просмотра
Вторник, 29 января 2019, 23:25

Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал, что полиция составила на него административный протокол якобы за не сообщенную заранее акцию.

Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

"Статья, по которой в отношении меня оформили админпротокол это 185-1 КУоАП - нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", - отметил он.

Стерненко утверждает, что это "абсолютно незаконный протокол, ведь нормы, которая бы устанавливала порядок и форму уведомления, просто не существует".

Суд по его делу состоится уже завтра, 30 января в 10:00 утра.

Читайте также: Новые имена в деле Гандзюк, и кто на самом деле открыл тайну следствия

Это только начало. Насилие будет более жестоким – Гандзюк и другие активисты о нападениях на себя

Напомним: 

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: полиция акции Порошенко


powered by lun.ua
По теме
Гриценко в полиции рассказал о причастности Порошенко к нападению на него 29 января 2019, 13:27
Чиновник "Укрзализныци" требовал 250 тысяч гривен взятки 28 января 2019, 22:46
Самым известным в Darknet ресурсом заправляли украинцы – Киберполиция 28 января 2019, 19:37
Все новости
Главные новости
"Ихтамнеты" написали письма Путину из украинских тюрем
Новости дня: Порошенко идет на второй срок, а Медведчук хочет автономию для Донбасса
Денисова: Гриб находится на грани жизни и смерти
У Лаврова отреагировали на слова о "холодном мире" с РФ
Все новости
психология

Эффективный фидбэк: говорить так, чтобы вас услышали

исследование

Грозит ли вам сердечная болезнь в ближайшие несколько лет

еда

6 причин не отказываться от лука

Поиск по сайту
Архив
Весь архів