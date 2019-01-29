На Стерненко составили админпротокол за акцию перед форумом Порошенко

Экс-руководитель одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко рассказал, что полиция составила на него административный протокол якобы за не сообщенную заранее акцию.

Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

"Статья, по которой в отношении меня оформили админпротокол это 185-1 КУоАП - нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", - отметил он.

Стерненко утверждает, что это "абсолютно незаконный протокол, ведь нормы, которая бы устанавливала порядок и форму уведомления, просто не существует".

Суд по его делу состоится уже завтра, 30 января в 10:00 утра.

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